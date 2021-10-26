Система Orphus

Kaspi.kz покупает БТА Банк Украина

25.10.2021, 18:12 12259
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Kaspi Pay (100%-ная дочерняя компания АО Kaspi.kz) 8 октября 2021 года объявила о завершении сделки по приобретению 100% украинской платежной компании Portmone Group, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подписано соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина. У этого банка очень ограниченная операционная деятельность, нет отделений, нет кредитного портфеля, и он приобретается исключительно для целей полной банковской лицензии, что позволяет нам запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты", - говорится в документе.

 
Предлагаемое приобретение не окажет существенного финансового влияния на Kaspi.kz и, как ожидается, завершится в первой половине 2022 года.
 

Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone, мы имеем хорошие возможности для тиражирования нашей стратегии Super App в Украине", - указывается в документе.

 
Приобретение Portmone дает Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине. Ожидается, что объединение Portmone Group не окажет существенного влияния на финансовые результаты Kaspi.kz в 2021 году.
 

Комментарии

новости по теме

ЛУКОЙЛ купил у КМГ 49,99% доли в проекте Аль-Фараби

18.10.2021, 18:25 44308
МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - Лукойл в октябре завершил приобретение у КазМунайГаза 49,99%-ной доли в проекте Аль-Фараби на каспийском шельфе. Об этом сообщается в проспекте к евробондам российской компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В октябре 2021 года мы завершили сделку с казахстанской национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз" по приобретению 49,99% доли в морском проекте Аль-Фараби (ранее I-P-2). Оператором проекта является "Аль-Фараби Оперейтинг" (совместное предприятие с "КазМунайГазом")", - цитирует заявление компании Finam.ru.

 
Президент Лукойла Вагит Алекперов и председатель правления КазМунайГаза Алик Айдарбаев в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали договор купли-продажи 49,99%-ной доли участия в уставном капитале компании Аль-Фараби Оперейтинг.
 
Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря и примыкает к участку месторождения Женис. Глубина воды в пределах Аль-Фараби составляет 150-500 метров, расстояние до берега - 100-130 километров, площадь - свыше 6 тыс. квадратных километров. Акватория участка свободна ото льда в течение всего года.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений.
 

S&P подтвердило рейтинги "Транстелекома", прогноз "Стабильный"

11.10.2021, 17:16 72388
МОСКВА. 11 ОКТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги казахстанского оператора связи "Транстелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы подтверждаем кредитный рейтинг казахстанского оператора связи "Транстелеком" на уровне "B". Прогноз "Стабильный" по рейтингам "Транстелекома" отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев отношение "скорректированный долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "свободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow - FOCF) / долг" будет составлять около 5%", - отмечает в отчете S&P.

 
По данным агентства, в 2020 году долговая нагрузка Транстелекома значительно увеличилась - до 6,2x - в результате приобретения новых центров обработки данных и, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно. При этом отношение "скорректированный долг / EBITDA" останется на уровне выше 4x в 2021 году по сравнению с менее чем 3x в 2019 году. Вместе с тем этот шаг обусловит увеличение EBITDA и денежных потоков, а также повышение диверсификации выручки Транстелекома.
 
Кроме того, Транстелеком улучшил показатели ликвидности путем привлечения новых подтвержденных долгосрочных банковских линий, и в соответствии с оценкой S&P источники денежных средств будут превышать потребности более чем в 1,2 раза в ближайшие 12 месяцев.
 

Мы ожидаем постепенного восстановления характеристик кредитоспособности Транстелекома в 2021-2023 годах после их ухудшения в 2020 году, вызванного приобретением новых центров обработки данных. В 2020 году компания "Транстелеком" приобрела семь новых дата-центров у поставщика, принадлежащего российскому ПАО "Сбербанк". Мы рассматриваем возникшую долгосрочную кредиторскую задолженность перед этим поставщиком как долг в соответствии с нашими критериями, поскольку компания уже получает выгоду от владения активами", - информирует рейтинговое агентство.

 
Таким образом, скорректированная долговая нагрузка компании быстро увеличилась с 2,7x в 2019 году до 6,2x в 2020 году. Такой уровень превышает показатель, ранее прогнозировавшийся нами (около 3х).
 

Вместе с тем мы ожидаем, что в 2021-2022 годы показатель скорректированного долга компании улучшится благодаря росту выручки от увеличения мощности центров хранения и обработки данных и "облачных" сервисов. Мы ожидаем, что отношение "скорректированный долг / EBITDA" постепенно снизится до 4,5х в 2021 году и 3,5х в 2022 году", - информирует рейтинговое агентство.

 
Прогноз "Стабильный" отражает мнение S&P о том, что Транстелеком продемонстрирует высокий рост выручки, а рентабельность по EBITDA стабилизируется на уровне около 30% в 2021-2022 годы. По ожиданиям рейтингового агентства, отношение "долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "FOCF / долг" будет составлять 5% в ближайшие 12 месяцев.
 

Прекращено действие лицензии АТФБанка

07.10.2021, 19:23 88615
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") сообщило о прекращении действия лицензии банка на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с приказом первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО "АТФБанк" (Дочерний банк АО "First Heartland Jusan Bank")" от 5 октября 2021 года прекращено действие лицензии АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным возвратом", - говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте KASE.

 
Напомним, в начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов