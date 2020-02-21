Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Согласно аудированным финансовым результатам за 2019 год группа KAZ Minerals увеличила EBITDA на 3,4%, до $1,355 млрд, передает Kazakhstan Today.

Доходы от реализации группы за 2019 год повысились на 5% - до $2,266 млрд (2018: $2,162 млрд) - за счет того, что высокий уровень производства и объем реализации компенсировали снижение цен на медь. За отчетный период реализовано 317 тыс. тонн меди (2018: 296 тыс. тонн) и 225 тыс. унций золота (2018: 169 тыс. унций)", - говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос с $1,310 млрд в 2018 году до $1,355 млрд в 2019 году. Операционный доход увеличился на 8%, до $923 млн (2018: $851 млн).

Группа сохранила лидирующую позицию в отрасли по показателю низкозатратности производства и зафиксировала показатель EBITDA в размере $1,355 млрд (2018: $1,310 млрд) с маржинальностью 60% (2018: 61%). Операционный доход увеличился на 8%, до $923 млн (2018: $851 млн). Свободный денежный поток сократился на 30%, до $411 млн (2018: $585 млн), а поступление денежных средств от операционной деятельности составило $512 млн (2018: $673 млн)", - отметили в пресс-службе.

Общая денежная себестоимость по группе снизилась до 140 центов США/фунт (2018: 144 центов США/фунт). Положительное влияние оказали высокие объемы производства на Актогае и Бозшаколе и успешные меры по снижению затрат в Восточном регионе. Чистая денежная себестоимость лидирует в отрасли на уровне 77 центов США/фунт (2018: 85 центов США/фунт).

Чистая задолженность KAZ Minerals возросла до $2,759 млрд (2018: $1,986 млрд), так как группа инвестировала в развитие линейки медных проектов роста. Баимская лицензионная площадь в России была приобретена в январе 2019 года, денежная составляющая вознаграждения - $436 млн - выплачена в первом полугодии.

Капитальные затраты в 2019 году составили $718 млн (2018: $530 млн), основная часть которых инвестирована в Актогай.

В 2019 году группа осуществила плановые погашения задолженности, выплатив $545 млн, и $387 млн были освоены в рамках новых кредитных линий, в результате чего общая задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 года составила $3,300 млрд (31 декабря 2018: $3,453 млрд). В 2019 году подписаны новые кредитные соглашения с Банком развития Казахстана на $600 млн и Caterpillar Financial Services Corporation на $100 млн. С учетом рефинансирования предэкспортной кредитной линии в объеме $1,0 млрд, объявленного 28 января 2020 года, за последние девять месяцев группа привлекла в общей сложности $1,7 млрд долговых обязательств для обеспечения дополнительной финансовой гибкости.

Как отмечает компания, ожидается, что в 2020 году затраты на поддержание производства на Бозшаколе и Актогае составят по $60 млн, включая строительные работы, связанные с вместимостью хвостохранилищ. В Восточном регионе и на Бозымчаке капитальные затраты на поддержание производства ожидаются в размере около $50 млн.

За исключением медного проекта "Баимская", капитальные затраты на расширение производства в 2020 году составят около $495 млн: Актогай II - $400 млн, разработка второй очереди Артемьевской шахты в Восточном регионе - $60 млн, начало разработки подземной фазы на Бозымчаке - $15 млн, исследование проекта Коксай и другие небольшие статьи - $20 млн.

В рамках проекта "Баимская" совет директоров одобрил капитальные затраты в $150 млн на завершение ТЭО и продолжение первичных работ. Группа оценивает возможность поставки дополнительного оборудования в ближайший порт Певек в период отгрузки в 2020 году и может рассмотреть вопрос об утверждении дополнительных капитальных затрат позже в течение года.

KAZ Minerals - медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане, России и Кыргызстане. Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.

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