Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан экспортировал в Узбекистан 10 тыс. тонн битума, передает Kazakhstan Today.

ТОО СП "CASPI BITUM", 50%-ная доля которой принадлежит национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ), начало поставлять битум в Республику Узбекистан. В ноябре объем экспорта составил 10 000 тонн", - сообщили в пресс-службе КМГ.

По информации компании, первый экспорт дорожного битума отправился в Узбекистан в 2017 году в объеме 650 тонн. Теперь, после обеспечения внутреннего рынка, экспорт продукции с завода производится на постоянной основе.

Если раньше завод останавливался на зимний период, то сейчас в связи с высоким спросом на продукцию за границей он работает круглый год, что с учетом высокой добавленной стоимости битума значительно повышает прибыльность предприятия", - отметили в пресс-службе.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Республики Казахстан.

ТОО "СП "CASPI BITUM" - единственный нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, который ориентирован на производство высококачественного битума. Строительство завода началось в 2009 году в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. Годовая мощность завода составляет 1 млн тонн переработки нефти, при этом завод может производить 120 тыс. тонн модифицированного битума и 400 тыс. тонн окисленного битума.

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