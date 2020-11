Казахстанский ВТБ и КазТрансГаз подписали кредитное соглашение

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - АО Банк ВТБ (Казахстан) и АО "КазТрансГаз" подписали кредитное соглашение о привлечении займа в российских рублях на общую сумму $200 млн сроком на три года, передает Kazakhstan Today.

Средства будут направлены на рефинансирование обязательств, предоставленных ING Bank, Citibank N.A., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Societe Generale и Mizuho Bank Ltd. в 2018 году, сообщили в АО "КазТрансГаз".

Рефинансирование займа позволит АО "КазТрансГаз" привлечь средства на более выгодных условиях и значительно снизить валютные риски в текущей нестабильной ситуации на глобальных рынках капитала.

Подписание данного соглашения с группой ВТБ говорит о высокой оценке кредитной надежности и инвестиционной привлекательности газовой отрасли Казахстана, а также имеет большое значение для развития партнерских отношений между Казахстаном и Россией", - отметили в компании.

АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Группа компаний "КазТрансГаз" представлена в 10 областях Казахстана: Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный офис банка находится в Алматы.

