Казатомпром продал СГХК свою долю в капитале ТОО "Кызылту"

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Национальная атомная компания Казатомпром продала ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" (СГХК) 76% доли участия в уставном капитале ТОО "Кызылту", передает Kazakhstan Today.

12 июня 2019 года был подписан акт приема-передачи в рамках заключенного между АО "НАК "Казатомпром" и ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" договора по купле-продажи 76% доли участия Казатомпрома в уставном капитале ТОО "Кызылту". При этом СГХК уже владеет оставшимися 24% доли участия в ТОО "Кызылту", - сообщила пресс-служба Казатомпрома.

Согласно договору, СГХК обязуется в течение одного года сохранить профиль деятельности предприятия, не менее двух третей от имеющейся штатной численности работников, объекты производственной и социальной инфраструктуры, а также порядок и условия их использования.

По информации компании, ТОО "Кызылту" учреждено Казатомпромом и СГХК в 2006 году для осуществления деятельности, связанной с медно-молибденовым месторождением "Кызылту" в Акмолинской области.

Информация о планируемой реализации доли в ТОО "Кызылту" как непрофильного актива была размещена в проспекте Компании по IPO. Продажа проводилась в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО "Самрук-Казына".

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2018 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в Нур-Султане а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" образовано 9 сентября 2004 года. Предприятие занимается производством закиси-окиси урана и медно-молибденового флотоконцентрата.

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