Казатомпром разместит на KASE облигации на 70 млрд тенге

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщила о включении 23 сентября в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) выпуска облигаций АО, зарегистрированного Национальным банком РК 8 августа 2019 года (ISIN KZ2C00006153), передает Kazakhstan Today.

Размещение облигаций будет осуществлено на следующих основных условиях: вид облигаций - купонные индексированные облигации без обеспечения; количество облигаций - 70 млн штук; номинальная стоимость одной облигации и валюта номинальной стоимости - 1 тыс. тенге, сообщается на сайте "Казатомпрома".

Номинальный объем выпуска облигаций: 70 млрд. Срок обращения облигаций: 61 месяц с даты проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций на АО "Казахстанская фондовая биржа", - уточнили в компании.

Также отмечается, что целью данного выпуска облигаций (ISIN KZ2C00006153) является рефинансирование всех выпущенных облигаций НИН KZ2C0M13F960, которые имеют одинаковую номинальную стоимость (дата государственной регистрации - 9 октября 2018 года).

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