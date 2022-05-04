Комиссия по возмещению ущерба от январских беспорядков в Алматы завершит работу в мае

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АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В первом квартале 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксирован резкий рост объема торгов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 25 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2022 года составил 60,4 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2021 года на 70%, или 25 трлн тенге", - говорится в сообщении на сайте биржи.

Капитализация рынка акций по итогам марта составила 23,3 трлн тенге ($50,9 млрд). Снижение с начала года на 18,9%, или 5,4 трлн тенге, обусловлено снижением цен на акции, находящиеся в списках KASE.

На конец марта 2022 года в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 147 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке - три наименования акций трех компаний. С 1 марта на KASE приостановлены торги акциями девяти российских эмитентов в связи с вводимыми ограничениями на операции с ними", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что из торгового списка биржи были исключены акции трех наименований: простые акции АО "Международный аэропорт Алматы" и АО "ERG Exploration" и привилегированные акции АО "Estate Management Company" по инициативе их эмитентов - добровольный делистинг.

Объем торгов акциями за три месяца составил 33,6 млрд тенге и снизился относительно первого квартала 2021 года на 27,7 %, или 12,9 млрд тенге. Торги акциями в первом квартале проходили исключительно на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил порядка 600 млн тенге, среднедневное количество сделок - 2230, средний объем одной сделки - около 270 тысяч тенге. Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 43,7% от суммарного объема сделок с акциями, брокеров-дилеров - 22%, других институциональных инвесторов - 19,0%, прочих юридических лиц - 15,2%, банков - 0,1%. Участие нерезидентов оценивается в 0,7%.

С начала года значение индекса KASE снизилось на 8,9 %, до 3 348,63 пункта.

Объем сделок с индексными акциями в первом квартале составил 16,5 млрд тенге, что на 37,3%, или 4,5 млрд тенге, выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Kcell" - 4,9 млрд тенге (29,9% от общего объема торгов с индексными акциями)", - информирует KASE.

По данным биржи, единственным представителем индексной корзины, акции которого по итогам первого квартала закрылись в зеленой зоне, является Kcell. Основная доля роста пришлась на январь, когда акции компании выросли на 7%. 21 февраля оператор сотовой связи озвучил финансовые результаты за 2021 год. Консолидированный чистый доход компании вырос с прошлого года на 84,9%, до 32,5 млрд тенге, из которых 21,5 млрд тенге совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов. В пересчете на одну акцию дивиденды могут составить 107,5 тенге.

Между тем акции материнской компании АО "Казахтелеком" в течение квартала снизились на 13,3%. 16 марта был опубликован годовой аудиторский отчет. Консолидированная прибыль группы за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта совет директоров АО "Казахтелеком" рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 3590,39 тенге", - говорится в сообщении.

Наименьшее снижение цены на KASE зафиксировано по ценным бумагам АО "KEGOC" - за первый квартал акции компании потеряли 0,2%.

По данным KASE, ценные бумаги представителей банковского сектора в течение первого квартала были одними из самых волатильных и разнонаправленных. В частности, акции АО "Банк ЦентрКредит" потеряли в цене за первый квартал 2,3%. Согласно опубликованной в марте годовой отчетности чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по привилегированным акциям. 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а совет директоров дочерней компании АО "BCC Invest" принял решение доразместить 415 млн простых акций по цене 2,4 тенге за акцию.

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" последовательно снижались в цене три месяца подряд и в итоге потеряли 32,4 %, в то время как ГДР на LSE снизились в цене на 39,6 %. 5 января акции банка на KASE снизились на 6,4 %, на LSE - на 17,6 %. На следующих торговых сессиях акции начали постепенно восстанавливаться в цене, однако 17 января снова упали на 11,0 %. 19 января банк погасил облигации на сумму 101,8 млрд тенге, 26 января международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка по международной шкале на уровне "ВB+/В", а 15 марта группа отчиталась о чистой прибыли в размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров банка рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов", - информирует биржа.

Также сообщается, что простые акции национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам первого квартала снизились в цене на 10,6%, ГДР на LSE - на 13,2%. Ценные бумаги компании в январе текущего года потеряли в цене 16,1%, однако затем восстановили 5,0% в феврале и 1,5% в марте. Котировки на урановые фьючерсы с начала года выросли на 24,7% - с $46,1 до $57,5 за фунт. Между тем годовая чистая прибыль компании сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров не озвучивал.