"Kунделік" стал безлимитным для абонентов Beeline

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Абоненты Beeline смогут использовать "Kунделік" без расхода трафика, передает Kazakhstan Today.

"Для дальнейшей поддержки сферы образования Beeline Казахстан и МОН РК подписали совместный меморандум. Документ предусматривает сотрудничество в сфере образовательных проектов, области индустриально-инновационного развития, цифровизации, технологических решений, специальных тарифных предложений для образовательных систем и проведения совместных информационных и других мероприятий", - сообщили в пресс-службе компании.

Срок действия меморандума - три года, с правом продления.

Как напомнили в компании, ранее Beeline уже запустил тарифный план "КЛАССный" для учителей, став первым в Казахстане провайдером связи с подобным предложением. Стороны уверены, что подписанный документ позволит значительно расширить сферы сотрудничества.

Beeline давно и успешно развивает образовательные проекты. Например, мы успешно запустили проект "Безопасный интернет", который рассказывает детям младшего школьного возраста о том, как противостоять угрозам сети. Совместно с университетом Нархоз реализован курс по специальности "Интернет вещей". Закономерным результатом нашей деятельности в этом направлении стало подписание меморандума, который призван закрепить наше сотрудничество с органами образования и позволить Beeline реализовать свои передовые технологические решения в сфере предоставления знаний", - сказал коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов.

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