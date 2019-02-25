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"Magnum" приобрел "Реалист"

17.01.2019, 13:46 7600

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Торговая сеть "Magnum Cash & Carry" приобрела "Реалист" и права на все локации этой сети, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие месяцы все 10 магазинов "Реалист" в Алматы начнут работать под брендом "Magnum", сообщается на официальных страницах торговой сети в соцсетях.

Сообщается, что все магазины сети "Реалист" начнут работу под брендом Magnum в течение ближайших месяцев - реконструкция самых крупных из них будет завершена к концу апреля.

"Недавно мы скорректировали стратегию развития компании Magnum. Мы планируем развивать сеть, делая сейчас упор на развитии магазинов меньшего формата. В связи с этим было решено приобрести в первую очередь "Реалист", поскольку эта сеть принадлежит одному из наших миноритариев. До какого-то момента мы развивались в разных форматах и не конкурировали друг с другом, а сейчас ситуация меняется. В связи с этим и было принято решение о сделке. Наш любимый покупатель от этого только выиграет: объемы закупок сети Magnum позволяют предлагать лучшую цену на рынке. Кроме того, ассортимент товаров у нас составляет около 30 тыс. наименований, и ежедневно мы предлагаем не менее 2500 акционных товаров со скидками до 70%", - сообщил Азамат Османов, председатель правления "Magnum Cash & Carry".

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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