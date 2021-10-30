Система Orphus

Молочную продукцию в Казахстане маркировать не будут - Атамекен

29.10.2021, 16:16 13177
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане не будет маркировать скоропортящуюся молочную продукцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Позицию Национальной палаты предпринимателей о нецелесообразности ввода маркировки в Казахстане поддержали в правительстве, сообщает Атамекен
 

Эксперты НПП совместно с бизнес-сообществом на протяжении двух лет отстаивали отмену введения обязательной маркировки. Вопрос внедрения встал перед отечественными предпринимателями после инициативы Российской Федерации по вводу маркировки в своей стране и в ЕАЭС. В Казахстане, по данным Министерства сельского хозяйства, 85% производителей молочной продукции реализуют ее на внутреннем рынке".

 
В НПП считают, что маркировка молочной продукции, которая является скоропортящейся, для Казахстана - мера излишняя, так как при перемещении и реализации товары в обязательном порядке подлежат документарному и физическому государственному ветеринарно-санитарному контролю, а в некоторых случаях и дополнительным лабораторным исследованиям. Для отслеживания перемещения продукции органами госдоходов применяются электронные счет-фактуры (ЭСФ), сопроводительные накладные на товар (СНТ), "виртуальный склад".
 

Пилотный проект маркировки молока был запущен 1 октября 2020 года. Промежуточный результат показал, что на рынке пока отсутствуют технические решения, которые можно интегрировать на предприятия без нарушения производственного процесса: погрешностей в работе, замедления производственных линий. К некоторым видам упаковки так и не удалось подобрать оборудование". 

 
В октябре 2021 года правительство признало маркировку на внутреннем рынке нецелесообразной. Маркировать продукцию будут только компании, экспортирующие продукцию на рынок ЕАЭС.

 

Комментарии

новости по теме

Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге

27.10.2021, 17:57 37099
Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге
Фото: kursiv.kz
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" было докапитализировано на 23 млрд тенге путем размещения эмиссии простых акций банка в количестве 11 010 052 штук. Своим правом преимущественной покупки воспользовалась материнская компания АО "Фридом Финанс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе банка, собственный капитал банка вырос более чем в два раза и составил 44,9 млрд тенге. Это позволило подняться на три позиции в рейтинге банков Казахстана по значению собственного капитала и занять 17 место.
 

Докапитализация станет хорошей основой для развития новых сервисов, включая такой уникальный на данный момент для казахстанского рынка продукт, как цифровая ипотека. Это также позволит нам быстрее и эффективнее развивать инновационные цифровые услуги и выстраивать полноценную финансовую экосистему для клиентов компании. У нас большие цели и планы, связанные с банком, и дополнительное финансирование поможет в перспективе реализовать их в полной мере", - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
Банк Фридом Финанс Казахстан (АО "Банк KassaNova") приобретен в декабре 2020 года АО "Фридом Финанс" у АО "ForteBank".
 

Венгерский бизнес готов реализовать ряд проектов в Казахстане

27.10.2021, 16:04 39772
Венгерский бизнес готов реализовать ряд проектов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Инвестиционные возможности, а также преимущества сотрудничества и перспективы дальнейшего продвижения торгово-экономического партнерства были презентованы на казахстанско-венгерском инвестиционном бизнес-форуме в рамках визита заместителя премьер-министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан мы считаем страной, которая достигла огромных экономических результатов. Очень рады нашим двусторонним контактам. Венгрия и в дальнейшем открыта по отношению к Казахстану и ищет возможности по экономическому сотрудничеству", - отметил заместитель премьер-министра Венгрии Михай Варгa, выразив надежду, что совместная работа позволит в будущем увеличить объем, расширить структуру взаимодействия и реализовать масштабные проекты.

 
В работе форума приняли участие более 80 представителей деловых кругов, а также бизнес-сообществ обеих стран. Организаторами выступили Министерство иностранных дел РК, Торгово-промышленная палата Венгрии, НПП РК "Атамекен", а также АО "НК "KAZAKH INVEST".
 
По итогам форума заместитель председателя правления АО НК Kazakh Invest Жандос Темиргали подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с компаниями "Globalia Kft" и "ANM Group". Инвесторы планируют построить в Казахстане СЭС на сумму более 50 млн долларов США. Отмечается, что ежегодная производственная мощность проекта составит до 500 МВт. 
 
Кроме того, в рамках форума были проведены двусторонние встречи между казахстанскими и венгерскими предпринимателями, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в области АПК, энергетики, строительства, химической отрасли и машиностроения.
 
В частности, руководство АО НК Kazakh Invest провело встречи с венгерской электротехнической компанией с годовым доходом в 250 млн долларов Tungsram Group, а также с компанией GLOBALIA Kft. 
 
На сегодня в стране действуют более 30 предприятий с участием венгерского капитала. Напомним, что за годы независимости Казахстана Венгрия инвестировала в отечественную экономику порядка 200 млн долларов. Если говорить о торговле, то за последние 4 года двусторонний товарооборот составил более 350 млн долларов. 
 

Kaspi.kz покупает БТА Банк Украина

25.10.2021, 18:12 52408
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Kaspi Pay (100%-ная дочерняя компания АО Kaspi.kz) 8 октября 2021 года объявила о завершении сделки по приобретению 100% украинской платежной компании Portmone Group, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подписано соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина. У этого банка очень ограниченная операционная деятельность, нет отделений, нет кредитного портфеля, и он приобретается исключительно для целей полной банковской лицензии, что позволяет нам запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты", - говорится в документе.

 
Предлагаемое приобретение не окажет существенного финансового влияния на Kaspi.kz и, как ожидается, завершится в первой половине 2022 года.
 

Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone, мы имеем хорошие возможности для тиражирования нашей стратегии Super App в Украине", - указывается в документе.

 
Приобретение Portmone дает Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине. Ожидается, что объединение Portmone Group не окажет существенного влияния на финансовые результаты Kaspi.kz в 2021 году.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов