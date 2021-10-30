Молочную продукцию в Казахстане маркировать не будут - Атамекен

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане не будет маркировать скоропортящуюся молочную продукцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Позицию Национальной палаты предпринимателей о нецелесообразности ввода маркировки в Казахстане поддержали в правительстве, сообщает Атамекен.
Эксперты НПП совместно с бизнес-сообществом на протяжении двух лет отстаивали отмену введения обязательной маркировки. Вопрос внедрения встал перед отечественными предпринимателями после инициативы Российской Федерации по вводу маркировки в своей стране и в ЕАЭС. В Казахстане, по данным Министерства сельского хозяйства, 85% производителей молочной продукции реализуют ее на внутреннем рынке".
В НПП считают, что маркировка молочной продукции, которая является скоропортящейся, для Казахстана - мера излишняя, так как при перемещении и реализации товары в обязательном порядке подлежат документарному и физическому государственному ветеринарно-санитарному контролю, а в некоторых случаях и дополнительным лабораторным исследованиям. Для отслеживания перемещения продукции органами госдоходов применяются электронные счет-фактуры (ЭСФ), сопроводительные накладные на товар (СНТ), "виртуальный склад".
Пилотный проект маркировки молока был запущен 1 октября 2020 года. Промежуточный результат показал, что на рынке пока отсутствуют технические решения, которые можно интегрировать на предприятия без нарушения производственного процесса: погрешностей в работе, замедления производственных линий. К некоторым видам упаковки так и не удалось подобрать оборудование".
В октябре 2021 года правительство признало маркировку на внутреннем рынке нецелесообразной. Маркировать продукцию будут только компании, экспортирующие продукцию на рынок ЕАЭС.