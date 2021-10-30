Молочную продукцию в Казахстане маркировать не будут - Атамекен

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Инвестиционные возможности, а также преимущества сотрудничества и перспективы дальнейшего продвижения торгово-экономического партнерства были презентованы на казахстанско-венгерском инвестиционном бизнес-форуме в рамках визита заместителя премьер-министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан мы считаем страной, которая достигла огромных экономических результатов. Очень рады нашим двусторонним контактам. Венгрия и в дальнейшем открыта по отношению к Казахстану и ищет возможности по экономическому сотрудничеству", - отметил заместитель премьер-министра Венгрии Михай Варгa, выразив надежду, что совместная работа позволит в будущем увеличить объем, расширить структуру взаимодействия и реализовать масштабные проекты.

В работе форума приняли участие более 80 представителей деловых кругов, а также бизнес-сообществ обеих стран. Организаторами выступили Министерство иностранных дел РК, Торгово-промышленная палата Венгрии, НПП РК "Атамекен", а также АО "НК "KAZAKH INVEST".

По итогам форума заместитель председателя правления АО НК Kazakh Invest Жандос Темиргали подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с компаниями "Globalia Kft" и "ANM Group". Инвесторы планируют построить в Казахстане СЭС на сумму более 50 млн долларов США. Отмечается, что ежегодная производственная мощность проекта составит до 500 МВт.

Кроме того, в рамках форума были проведены двусторонние встречи между казахстанскими и венгерскими предпринимателями, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в области АПК, энергетики, строительства, химической отрасли и машиностроения.

В частности, руководство АО НК Kazakh Invest провело встречи с венгерской электротехнической компанией с годовым доходом в 250 млн долларов Tungsram Group, а также с компанией GLOBALIA Kft.

На сегодня в стране действуют более 30 предприятий с участием венгерского капитала. Напомним, что за годы независимости Казахстана Венгрия инвестировала в отечественную экономику порядка 200 млн долларов. Если говорить о торговле, то за последние 4 года двусторонний товарооборот составил более 350 млн долларов.