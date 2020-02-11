Мусабек Алимбеков вошел в состав совета директоров Банка RBK

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В ходе очного внеочередного общего собрания, состоявшегося 10 февраля, акционерами АО "Bank RBK" избран новый член совета директоров, независимый директор Мусабек Алимбеков, передает Kazakhstan Today.

"В этой должности Алимбеков сосредоточится на работе с проблемными займами и будет курировать деятельность службы безопасности. Появление в составе Совета директоров нового независимого директора соответствует лучшим практикам корпоративного управления и повысит эффективность работы руководящего органа финансового института. Усиление команды Совета директоров поможет банку более точно актуализировать приоритеты дальнейшего развития и последовательно реализовывать все поставленные акционерами задачи", - сообщили в банке.

М. Алимбеков начал свой трудовой путь в 1968 году в качестве рабочего колхоза имени ХХІІ Партсъезда Джана-Таганского сельсовета Меркенского района Джамбульской области КазССР.

Получив высшее юридическое образование в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова (1981), приступил к работе стажером Джамбульского областного суда, после чего прошел все ступени карьерной лестницы в судебной системе Казахстана:

народный судья Центрального района города Джамбула (1982-1987);

член Джамбульского областного суда, заместитель председателя областного суда по гражданским делам (1987-1992);

начальник управления юстиции Жамбылской области (1992-1996);

председатель Южно-Казахстанского областного суда (1996-1999);

председатель Жамбылского областного суда (1999-2001);

председатель Алматинского городского суда (2001-2006);

председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009);

председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011);

судья Верховного суда Республики Казахстан (2011-2012);

заместитель председателя и председатель международного суда ЕврАзЭС в городе Минске (2012-2014);

председатель Карагандинского областного суда (2014-2018);

председатель Союза судей Республики Казахстан.

профессор в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева.

старший советник юстиции, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных книг и монографий.

По состоянию на 1 января 2020 года активы АО "Bank RBK" составили 644,6 млрд тенге, собственный капитал - 87,5 млрд тенге. Прибыль банка по итогам 2019 года сложилась в объеме 9,2 млрд тенге.

Крупным акционером банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО "КСС Финанс" - структура, целиком принадлежащая президенту ТОО "Казахмыс Холдинг" Владимиру Киму.

Банк представлен в городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве, Семее, Экибастузе и Аксае.

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