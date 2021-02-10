Обновлена форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте товаров из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов информирует о том, что с 1 января 2021 года отменена декларация по косвенным налогам (ФНО 320.00). Эта мера принята в целях оптимизации и исключения дублирования налоговой отчетности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета государственных доходов, 31 января 2021 года произведено обновление клиентского приложения "Система обработки налоговой отчетности" (СОНО) для налогоплательщиков до версии 4.0.24 и web-приложения "Кабинет налогоплательщика". В обновлении модифицировано и размещено обновленное заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (328.00) на 2021 год.

Обращаем внимание, что заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленные в версии, доступной до 31 января 2021 года, считаются корректными. Разноскана лицевые счета по таким заявлениям будет произведена комитетом государственных доходов до 11 февраля 2021 года", - отметили в ведомстве.

В КГД также сообщили, что уведомления о принятии налоговой отчетности со статусом "Ошибка разноски" считаются принятыми и разноска на лицевые счета будет произведена автоматически по мере обработки системой.

В этой связи внесение изменений в заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, представленных до и после модернизации, не требуется, также не требуется выписывать исправленные ЭСФ.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют упростить регистрацию и закрытие ИП. Также в КГД напомнили , что транспортный налог можно посчитать на портале ведомства.

Государство списало 2 миллиарда тенге пени по налогам физлиц.

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