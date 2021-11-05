Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq

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АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями. По информации Салтанат Лесбаевой, в городе действуют следующие ограничения:

- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фуд-корты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;

- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы - при заполняемости до 50%, не более 70 мест - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;

- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена от 30% - до 40%;

- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;

- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно, букмекерские конторы - заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек - до 50;

- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 квадратных метров могут теперь принять до 100 человек;

- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;

- выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;

- марафоны (на открытом воздухе) - посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;

- спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;

- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.

В ходе пресс-конференции Салтанат Лесбаева призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с Постановлением. Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.

По данным спикера, в Алматы насчитываются 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.

В настоящее время в Алматы Лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.

В завершение Лесбаева призвала как жителей Алматы, так и предпринимателей ответственно подходить к проекту Ashyq, так как благодаря ему предпринимателям разрешено работать в менее строгих карантинных условиях. Она также призвала представителей бизнес-сообщества поддержать массовую прививочную кампанию, чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни и работы. Спикер напомнила о необходимости всем на рабочих местах соблюдать масочный режим.