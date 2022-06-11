Производство на фабрике "Рахат" в Шымкенте возобновляется

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Кондитерская фабрика "Рахат" в Шымкенте возобновит производство 15 июня, после окончания планового ремонта, сообщил на пресс-конференции, посвященной 80-летнему юбилею фабрики, председатель правления АО "ЛОТТЕ Рахат" Константин Федорец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, запланированный на июль ремонт на фабрике в Шымкенте, где выпускается основная часть бисквитных изделий, перенесли на июнь из-за нехватки сахара.
После ремонта производство планируем возобновить 15 июня, и далее фабрика в Шымкенте будет работать в штатном режиме", - рассказал Федорец.
Он также добавил, что геополитическая обстановка в мире повлияла на поставки и маршруты сырья на рынок Казахстана.
Значительно выросла стоимость компонентов, которые мы покупаем в иностранной валюте. Тем не менее большую часть этих расходов нам удается компенсировать за счет своих внутренних ресурсов, части прибыли", - отметил председатель правления.
В частности, по словам главы предприятия, из-за нехватки и подорожания сахара, а также из-за трансформации рынка в сторону здорового питания в настоящий момент на фабрике незначительно сократилось производство леденцовой карамели и ириса.
Сейчас основной акцент "Рахат" делает на выпуске шоколадных изделий. В этом году линейка шоколадных изделий пополнилась несколькими новинками: молочным шоколадом, шоколадом с молочной начинкой и шоколадными батончиками, аналогов которых нет у производителей в нашей республике. При этом содержание сахара в новой продукции, по словам Федорца, будет сокращаться согласно новым трендам на здоровое питание.