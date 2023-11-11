Проверки бизнеса со следующего года будут проходить без человеческого участия - Куантыров

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан с 2024 года планируется сократить в два раза количество плановых проверок бизнеса, - В Республики Казахстан с 2024 года планируется сократить в два раза количество плановых проверок бизнеса, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата проводится работа по внедрению новой регуляторной политики в отношении предпринимателей, в частности отмене излишних и устаревших требований. Кроме того, ведется автоматизация систем управления рисками во всех сферах госконтроля и надзора.





Это позволит назначать проверки бизнеса без человеческого участия уже с 1 января 2024 года. Ожидается, что в результате количество плановых проверок сократится в 2 раза", - пояснили в пресс-службе.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в 2022 году в рамках поддержки МСП было просубсидировано и прогарантировано 46 тысяч проектов. В текущем году на эти цели выделено уже более 266 млрд тенге бюджетных средств, что почти на 100 млрд больше, чем в прошлом году.





Фото: primeminister.kz





Как отметил Алихан Смаилов, развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны.





В частности, доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году должна превысить 40%. Для этого были реализованы системные меры по поддержке отечественного предпринимательства, правительством совместно с НПП "Атамекен" совершенствуется законодательная база в данной сфере.





Наряду с этим в настоящий момент разрабатывается новый Налоговый кодекс, который существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов. Также с прошлого года реализуются меры по улучшению регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа". Параллельно проводится необходимая работа по автоматизации систем государственного контроля.





Премьер-министр добавил, что в рамках программных документов бизнесу оказываются меры финансовой и другой поддержки. Только за 5 месяцев текущего года просубсидировано свыше 6 тысяч проектов на общую сумму кредитов порядка 440 млрд тенге. Кроме того, уже прогарантировано свыше 4 тысяч проектов еще на 144 млрд тенге.





В результате принимаемых мер доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам прошлого года выросла более чем на 3 процентных пункта и составила 36,5%. И эту динамику надо сохранить", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Вместе с тем он акцентировал внимание, что за последние два года четыре области демонстрируют слабую динамику роста количества занятых в малом и среднем бизнесе. Это Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. При этом их потенциал позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивать численность занятых в нем людей.





По его словам, в ряде регионов также отмечается высокий уровень теневой экономики. Это Алматинская, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, города Астана и Алматы.





Выход из "тени" во многом зависит от доступности, удобства и комфорта ведения законного бизнеса. Нужно активизировать меры по сокращению теневой экономики. Имеется соответствующий комплексный план, который должен быть четко исполнен. Только тогда мы сможем увидеть реальные результаты проведенной работы в данном направлении", - заявил премьер-министр.





Как отметил Алихан Смаилов, сегодня республика сталкивается с непростой ситуацией в мировой экономике, которая влияет и на внутренний рынок. Однако это открывает для Казахстана и новые возможности.





Фото: primeminister.kz





Сегодня бизнес в основном сконцентрирован в крупных городах, поэтому необходимо улучшать и расширять его возможности в моногородах и небольших населенных пунктах.





Для этого предоставляется поддержка в рамках проектов "Ауыл аманаты", "Ауыл - Ел бесігі", развития моно- и малых городов, "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса - 2025". Госорганам совместно с НПП "Атамекен" и регионами необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах", - указал глава правительства.





Кроме того, требуется расширять потенциал несырьевых отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Это касается модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.





Наряду с этим нужно ускорить работу по отмене излишних регуляторных требований, а также по автоматизации системы государственного контроля бизнеса.





К концу года мы должны увидеть результат по каждой отрасли", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Он добавил, что, по данным проведенного анализа, жалобы и обращения бизнеса в основном относятся к сферам земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства, обеспечения инфраструктурой.





Госорганам совместно с регионами нужно качественно и своевременно рассматривать все поступающие обращения от бизнеса", - отметил премьер-министр.





В заключение он обозначил необходимость качественной подготовки квалифицированных специалистов, особенно для высокотехнологичных отраслей, а также принятия мер по адаптации системы подготовки и обучения кадров к современным требованиям.



