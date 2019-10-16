S&P подтвердило рейтинги АТФБанка

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Служба кредитных рейтингов международного агентства S&P Global Ratings подтвердила рейтинги АО "АТФБанк" на уровне "B-/B" с прогнозом "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

По мнению аналитиков S&P Global Ratings, финансовые показатели АТФБанка останутся устойчивыми в более сложных, чем ожидалось ранее, макроэкономических условиях.

"Мы подтвердили рейтинги АО "АТФБанк", поскольку полагаем, что он сможет выполнять свои финансовые обязательства в среднесрочной перспективе. По нашему мнению, ликвидных активов банка достаточно для выполнения обязательств в отсутствие значительных выплат по долгу в следующем году. По данным на 1 сентября 2019 года пруденциальный норматив ликвидности банка (к4) составлял 0,89х, значительно превышая минимум, установленный регулятором на уровне 0,3х. Объем средств клиентов остается относительно стабильным, продемонстрировав некоторый рост в последние несколько месяцев", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства