S&P подтвердило рейтинги "Транстелекома", прогноз "Стабильный"

МОСКВА. 11 ОКТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги казахстанского оператора связи "Транстелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы подтверждаем кредитный рейтинг казахстанского оператора связи "Транстелеком" на уровне "B". Прогноз "Стабильный" по рейтингам "Транстелекома" отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев отношение "скорректированный долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "свободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow - FOCF) / долг" будет составлять около 5%", - отмечает в отчете S&P.
По данным агентства, в 2020 году долговая нагрузка Транстелекома значительно увеличилась - до 6,2x - в результате приобретения новых центров обработки данных и, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно. При этом отношение "скорректированный долг / EBITDA" останется на уровне выше 4x в 2021 году по сравнению с менее чем 3x в 2019 году. Вместе с тем этот шаг обусловит увеличение EBITDA и денежных потоков, а также повышение диверсификации выручки Транстелекома.
Кроме того, Транстелеком улучшил показатели ликвидности путем привлечения новых подтвержденных долгосрочных банковских линий, и в соответствии с оценкой S&P источники денежных средств будут превышать потребности более чем в 1,2 раза в ближайшие 12 месяцев.
Мы ожидаем постепенного восстановления характеристик кредитоспособности Транстелекома в 2021-2023 годах после их ухудшения в 2020 году, вызванного приобретением новых центров обработки данных. В 2020 году компания "Транстелеком" приобрела семь новых дата-центров у поставщика, принадлежащего российскому ПАО "Сбербанк". Мы рассматриваем возникшую долгосрочную кредиторскую задолженность перед этим поставщиком как долг в соответствии с нашими критериями, поскольку компания уже получает выгоду от владения активами", - информирует рейтинговое агентство.
Таким образом, скорректированная долговая нагрузка компании быстро увеличилась с 2,7x в 2019 году до 6,2x в 2020 году. Такой уровень превышает показатель, ранее прогнозировавшийся нами (около 3х).
Вместе с тем мы ожидаем, что в 2021-2022 годы показатель скорректированного долга компании улучшится благодаря росту выручки от увеличения мощности центров хранения и обработки данных и "облачных" сервисов. Мы ожидаем, что отношение "скорректированный долг / EBITDA" постепенно снизится до 4,5х в 2021 году и 3,5х в 2022 году", - информирует рейтинговое агентство.
Прогноз "Стабильный" отражает мнение S&P о том, что Транстелеком продемонстрирует высокий рост выручки, а рентабельность по EBITDA стабилизируется на уровне около 30% в 2021-2022 годы. По ожиданиям рейтингового агентства, отношение "долг / EBITDA" компании снизится до 3,5-4,5х, а отношение "FOCF / долг" будет составлять 5% в ближайшие 12 месяцев.
Прекращено действие лицензии АТФБанка
07.10.2021, 19:23 24193
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") сообщило о прекращении действия лицензии банка на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с приказом первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО "АТФБанк" (Дочерний банк АО "First Heartland Jusan Bank")" от 5 октября 2021 года прекращено действие лицензии АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным возвратом", - говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте KASE.
В Казахстане началось надзорное стресс-тестирование банков второго уровня
04.10.2021, 17:48 42445
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка начало проведение надзорного стресс-тестирования банков второго уровня в пилотном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, надзорное стресс-тестирование с участием ограниченного количества банков будет проведено в пилотном режиме в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур агентства и процессов в банках, и продлится почти полгода - с 4 октября 2021 года по март 2022 года.
Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора", - сообщает пресс-служба ведомства.
За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора - bottom-up (снизу - вверх). В рамках второго этапа агентство проводит top-down (сверху - вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков, пояснили в пресс-службе агентства.
Как сообщает финрегулятор, проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году. Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.
Jusan Bank приобрел акции Kcell
30.09.2021, 15:46 61534
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Jusan Bank приобрел на казахстанской фондовой бирже (KASE) неконтрольный пакет акций сотового оператора Kcell, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Данное приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов", - сообщил председатель правления банка Айбек Кайып.
Ранее, в ноябре 2020 года, Jusan Bank в партнерстве с Tele2/Altel запустил проект первого в стране виртуального оператора сотовой связи Jusan Mobile.