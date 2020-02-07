S&P понизило долгосрочный корпоративный рейтинг NOSTRUM OIL & GAS PLC

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s долгосрочного корпоративного рейтинга NOSTRUM OIL & GAS PLC до уровня "ССС", прогноз "Негативный", передает Kazakhstan Today.

"4 февраля S&P Global Ratings понизило долгосрочный корпоративный рейтинг Nostrum Oil & Gas PLC с ССС+ (со стабильным прогнозом) до CCC (с негативным прогнозом). Этот рейтинг также распространяется на ТОО "Жаикмунай", которое является частью корпоративного семейства Nostrum Oil & Gas PLC", - говорится в сообщении компании, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже.

Согласно сообщению, также понижены рейтинговые оценки облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (основная площадка KASE, категория "облигации", ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (основная площадка KASE, категория "облигации", ZHMNe3) ТОО "Жаикмунай" до уровня "CCC".

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