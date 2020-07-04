S&P отозвало рейтинги Bank RBK по просьбе эмитента

Москва. 3 июля. Kazakhstan Today - S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги эмитента казахстанского АО "Bank RBK" - "B-/B". На момент отзыва прогноз изменения рейтингов был "Стабильным", передает Kazakhstan Today.

Мы также отозвали рейтинг банка по национальной шкале - "kzBB". На момент отзыва рейтинги АО "Bank RBK" отражали наше мнение о том, что банку будет все сложнее поддерживать прежние темпы урегулирования проблемных кредитов. Кроме того, мы считали перспективы роста прибыли и рентабельности собственного капитала (return on equity - ROE) неопределенными вследствие замедления экономического роста в Казахстане. Мы также считали, что качество кредитного портфеля банка может ухудшиться вследствие снижения деловой активности, связанного с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Вместе с тем S&P отмечает, что сотрудничество банка с группой "Казахмыс" (ключевой актив акционера банка) может частично снизить давление внешней среды и поддерживать стабильность доходов.

Мы считали, что банк обладает устойчивыми показателями фондирования и ликвидности, и не ожидали ухудшения этих показателей в ближайший год. Наши прогнозы были основаны на том, что банк традиционно придерживается достаточно консервативной практики по управлению ликвидностью", - отметили аналитики S&P.

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