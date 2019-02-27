S&P подтвердило рейтинги четырех казахстанских банков, двух - понизило

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Агентством S&P были подтверждены рейтинги четырех банков, а также снижены долгосрочные рейтинги двух, сообщает ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", передает Kazakhstan Today.

25 февраля S&P сообщило о подтверждении долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов эмитентов, а также рейтингов по национальной шкале следующих банков: АО "Народный Банк" (ВВ/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: kzA+); АО "Kaspi Bank" (ВВ-/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: kzA); АО "ForteBank" (В/Позитивный/В; рейтинг по национальной шкале: kzBBB-); АО "Банк "ЦентрКредит" (В/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: kzBBB-).

В то же время были понижены долгосрочные кредитные рейтинги эмитентов АО "АТФБанк" и АО "Евразийский банк" с "В" до "В-" и подтверждены краткосрочные рейтинги этих банков на уровне "В". Прогнозы по рейтингам этих банков - "Стабильные". S&P также пересмотрело рейтинги по национальной шкале обоих банков с "kzBB+" до "kzBB".

В S&P считают, что правительство РК готово оказывать поддержку банковскому сектору и имеет достаточно ресурсов для обеспечения такой поддержки: по состоянию на конец 2018 года ликвидные активы правительства РК составляли около 40% ВВП. Несмотря на то, что в Казахстане отсутствует законодательно оформленное определение того, какие именно банки и каким образом будут поддерживаться государством, возможность предоставления такого рода поддержки сохраняется. Поддержка казахстанским банкам со стороны государства может предоставляться без ограничений и не потребует каких-либо специальных одобрений со стороны правительства. Существует длительная история господдержки, которую правительство РК оказывало своему банковскому сектору в различных формах начиная с 2008 года.

Вместе с тем аналитики S&P считают, что подход правительства РК к предоставлению поддержки казахстанским банкам, имеющим системную значимость для банковского сектора, постепенно меняется. Так, число банков, которым может быть оказана своевременная экстраординарная поддержка со стороны государства, сократилось по сравнению с предыдущим периодом. S&P считает, что некоторые частные банки смогут получать поддержу от государства во время стрессовых ситуаций, однако своевременность и объемы такой поддержки, вероятно, будут определяться отдельно в каждом конкретном случае. Факторами, которые могут определять объем поддержки, являются значимость банка для стабильности банковской системы и реального сектора экономики; объем необходимой поддержки, а также способность и готовность акционеров оказывать поддержку соответствующим банкам.

По мнению рейтингового агентства, правительство РК постепенно меняет подход к оказанию господдержки, делая больший акцент на поддержке банкам со стороны акционеров в период стрессовых ситуаций, в то время как участие государства в предоставлении такой поддержки банкам снижается.

За последние шесть месяцев правительство предоставило АО "Цеснабанк", находящемуся в стрессовой финансовой ситуации, значительный объем господдержки. Эта поддержка включала предоставление экстренной линии ликвидности и выкуп кредитного портфеля в размере около трех млрд долларов США. В то же время Цеснабанк провел реструктуризацию приоритетных необеспеченных облигаций, продлив срок их погашения и снизив ставку купона. Такие действия можно расценивать как ситуацию, соответствующую определению выборочного дефолта, поскольку новые условия выпуска предусматривают ухудшение первоначальных условий для держателей облигаций и не предполагают дополнительных компенсаций.

S&P подтвердило рейтинги четырех крупнейших по объему активов казахстанских банков, имеющих рейтинги от агентства (АО "Народный Банк", АО "Kaspi Bank", АО "ForteBank" и АО "Банк ЦентрКредит"), поскольку считает, что дефолт какого-либо из этих банков приведет к серьезным социальным последствиям для населения страны. Дефолт какого-либо из вышеперечисленных банков может существенно сказаться на стабильности банковской системы Казахстана и состоянии реального сектора экономики.

Принимая во внимание значительные рыночные доли этих финансовых организаций в секторе розничных депозитов и кредитов и общее количество физических и юридических лиц, обслуживаемых ими, S&P по-прежнему добавляют одну дополнительную ступень к их оценке характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profiles - SACPs) с учетом возможной экстраординарной государственной поддержки.

S&P понизило рейтинги АО "АТФБанк" и АО "Евразийский банк", поскольку они меньше по размеру, следовательно, считает менее вероятной возможность предоставления им своевременной экстраординарной государственной поддержки. Несмотря на то, что рейтинговое агентство не исключает возможности предоставления этим банкам поддержки со стороны государства в случае стрессовой ситуации, S&P не может быть уверенным в своевременности и достаточности такой поддержки в целях недопущения дефолта по приоритетным обязательствам. Как следствие, S&P более не считает эти банки организациями, имеющими умеренную системную значимость, и не добавляют дополнительных ступеней за счет вероятности получения государственной поддержки.

Рыночные доли АО "Евразийский банк" и АО "АТФБанк" в социально значимом сегменте розничных вкладов составляли 4,5% и 4,1%, соответственно (на 1 января 2019 года). В S&P считают, что эти два банка не играют критически важной роли в обслуживании ключевых сегментов экономики и не выполняют уникальных функций, которые не могли бы быть переданы другим казахстанским банкам.

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