Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - 22 декабря 2016 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "B+/B" АО "Tengri Bank", прогноз изменения рейтингов - "Негативный".



Одновременно S&P подтвердили кредитный рейтинг банка по национальной шкале на уровне "kzBBB-", передает Kazakhstan Today.



"Мы отмечаем изменение структуры баланса АО "Tengri Bank" в 2016 году, связанное с ростом активов банка и диверсификацией его ресурсной базы, ранее сконцентрированной на межбанковских депозитах и акционерном капитале. В целом мы считаем эти изменения нейтральным рейтинговыми факторами. Несмотря на наше мнение о том, что изменение структуры баланса может привести к дальнейшему снижению показателей капитализации по мере перехода банка на бизнес-модель, предполагающую более высокий уровень долговой нагрузки, мы полагаем, что это свидетельствует о принятии банком мер по улучшению базы фондирования. Кроме того, кредитный рейтинг АО "Tengri Bank" по-прежнему включает дополнительную ступень за счет возможного получения экстраординарной поддержки со стороны индийского банка Punjab National Bank (PNB), которому принадлежит 49%-ная доля в акционерном капитале АО "Tengri Bank", - сообщили аналитики рейтингового агентства.



АО "Tengri Bank" - небольшой казахстанский банк, с 2015 года находящийся на этапе быстрого роста под руководством постоянного акционера, банка PNB, и мажоритарных казахстанских собственников. Управляющая команда банка сосредоточена главным образом на улучшении бизнес- и конкурентной позиции, а также на формировании стабильной клиентской базы и базы фондирования. Помимо сокращения показателей капитализации, дополнительное давление на качество кредитного портфеля АО "Tengri Bank" может обусловить стратегия быстрого роста, запланированная на ближайшие 12-18 месяцев в неблагоприятных экономических условиях, особенно с учетом того, что существенная часть кредитов, выданных банком, имеет долгосрочный характер и предполагает единовременное погашение в конце срока. Значительные риски, связанные с кредитованием в иностранной валюте, увеличивает неопределенность относительно динамики вновь выданных кредитов.



S&P пересмотрело оценку показателей капитализации и прибыльности АО "Tengri Bank" с "очень сильных" на "сильные" в связи с мнением о том, что темпы роста будут превышать темпы вливания капитала со стороны акционеров. Рассчитанный S&P коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), составлял 16,7% по состоянию на 31 октября 2016 г., и аналитики ожидают, что в ближайшие 12-18 месяцев он будет снижаться и стабилизируется на уровне 10-15% благодаря увеличению акционерного капитала примерно на 35% в 2017 году. Базовый сценарий S&P также предусматривает рост кредитного портфеля на уровне около 165% в 2016 году и 45% в 2017 году. Кроме того, аналитики ожидают, что в ближайшие 12-18 месяцев показатели прибыльности банка несколько ухудшатся в связи со снижением процентной маржи.



Снижение процентной маржи является побочным эффектом улучшения показателей фондирования, в результате которого характеристики ресурсной базы АО "Tengri Bank" могут в большей степени соответствовать средним показателям по банковской системе Казахстана. В частности, в 2016 году банк смог увеличить объем обязательств, увеличив общий объем депозитов примерно в 3,4 раза.



Уровень концентрации базы депозитов АО "Tengri Bank" остается высоким, однако аналитики полагают, что в целом структура его обязательств изменяется в сторону повышения стабильности.



S&P пересмотрело оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) АО "Tengri Bank" с "b" на "b-", что отражает ухудшение показателей капитализации. "Наша оценка показателей фондирования банка остается прежней ("ниже среднего"), хотя мы и ожидаем их улучшения, в связи с чем добавляем одну ступень выше оценки SACP банка, которая учитывается в его долгосрочном рейтинге, что отражает наше мнение о позитивных изменениях в банке. Для пересмотра оценки показателей фондирования в сторону повышения (и снятия надбавки, отражающей переходный период в банке) нам потребуются доказательства устойчивости этих изменений", - говорится в сообщении.



S&P по-прежнему считаем, что АО "Tengri Bank" имеет "умеренную" стратегическую значимость для материнского банка PNB. Как следствие, S&P добавляет к кредитному рейтингу АО "Tengri Bank" дополнительную ступень за счет возможного получения экстраординарной поддержки со стороны материнского банка. Аналитики провели анализ статуса банка в группе с учетом произошедших в 2015 году изменений в структуре управления, ребрендинга и сокращения доли PNB в структуре акционерной собственности АО "Tengri Bank". Оценка S&P статуса банка осталась прежней с учетом допущения о том, что PNB примет участие в запланированном на 2017 год вливании капитала, а также продолжит оказывать АО "Tengri Bank" поддержку и активно участвовать в управлении дочерним банком, в то время как бизнес АО "Tengri Bank" будет развиваться в соответствии с целями группы, предполагающими увеличение операций с клиентами из Индии.



Прогноз "Негативный" по рейтингам АО "Tengri Bank" отражает ожидания того, что в 2017 году негативные тенденции в экономике и банковском секторе Казахстана сохранятся и могут привести к ухудшению показателей капитализации и качества активов банка в ближайшие 12-18 месяцев.



S&P может понизить рейтинги в ближайшие 12-18 месяцев, если снижение темпов экономического роста и повышение отраслевых рисков банковской системы будут оказывать негативное влияние на характеристики кредитоспособности АО "Tengri Bank". Рейтинги могут также быть понижены, если S&P будет отмечать признаки того, что прогнозируемый коэффициент RAC составит менее 10% в ближайшие 12-18 месяцев. Кроме того, негативное рейтинговое действие возможно в случае, если аналитики придут к выводу о снижении вероятности получения поддержки со стороны PNB, например, при меньшей вовлеченности PNB в управление дочерним банком и надзор за его деятельностью или в случае сокращения доли в акционерном капитале.



"Мы можем пересмотреть прогноз на "Стабильный" в ближайшие 12-18 месяцев, если будем отмечать способность АО "Tengri Bank" управлять высокими темпами роста в неблагоприятных рыночных условиях и очень ограниченный риск того, что коэффициент RAC банка может снизиться до менее чем 10% в ближайшие 12-18 месяцев. Пересмотру прогноза на "Стабильный" также может способствовать уверенность в том, что PNB по-прежнему будет заинтересован в банке и продолжит принимать активное участие в его развитии", - отмечает S&P.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства