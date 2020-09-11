Сайлыбаев избран членом правления Jysan Bank

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Максат Сайлыбаев решением совета директоров избран членом правления Jysan Bank, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы банка, Сайлыбаев будет курировать деятельность блока управления рисками.

Максат Сайлыбаев окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (Нархоз), а также магистратуру по программе MBA при Национальном банке РК. Имеет большой практический опыт в области управления рисками, ликвидностью и качеством кредитного портфеля, проведения стресс-тестирования, взаимодействия с инвесторами и рейтинговыми агентствами. Специалист по стандартам МСФО и Basel III, исламскому финансированию.

Занимал различные должности в казахстанских банках второго уровня в подразделениях риск-менеджмента, работал в Национальном банке РК. В Jysan Bank пришёл на позицию управляющего директора, отметили в пресс-службе.





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