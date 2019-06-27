Сменился председатель правления Евразийского банка

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "Евразийский банк" избран Валентин Морозов, передает Kazakhstan Today.



АО "Евразийский банк" уведомило об изменениях в составе его правления: исключен председатель правления Логинов П.В; избран председатель правления Морозов В.В., сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.



С учетом внесенных изменений правление АО "Евразийский банк" состоит из семи человек: Морозов В.В., Бекбосунов С.М., Белохвостиков И.В., Садыров Ш.А., Катекова Д.З., Дружинина Н.М., Печенкин О.В.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства