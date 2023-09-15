Условия нового общественного договора между государством и бизнесом обозначил президент Казахстана Дополнено
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса обозначил условия нового общественного договора между государством и бизнесом, сообщает пресс-служба главы государства.
В послании я предложил новые подходы к дальнейшему развитию нашей страны. Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной.
Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые. Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом. Суть этого договора можно выразить следующим образом. Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. В свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства - по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии", - сообщил президент.
По его словам, госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона.
Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он также заявил, что предприниматели не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата. Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование - это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес.
Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях", - добавил президент.
Дополнено 12.09.2023, 18.50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что следует ускорить развитие среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба главы государства.
Это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики. Но здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения. По большому счету, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим", - сообщил он.
По словам главы государства, малое предпринимательство в свою очередь играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения.
При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт", - добавил президент.
Он также остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей.
Ее основная задача - стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ", - заявил глава государства.
Ранее президент Казахстана представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ.