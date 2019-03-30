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В 2018 году "Казахтелеком" увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

29.03.2019, 11:10 8884
Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Согласно данным аудированной консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО, предварительно утвержденной советом директоров АО "Казахтелеком", казахстанский оператор связи в 2018 году получил 42,883 млрд тенге чистой прибыли, что в 1,7 раза больше по сравнению с показателем 2017 года, передает Kazakhstan Today.
 
По данным финотчетности, в 2018 году активы АО "Казахтелеком" выросли в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом и составили 782,480 млрд тенге. Обязательства компании увеличились в 3 раза и составили 364,730 млрд тенге.
 
Капитал компании в 2018 году увеличился на 16%, до 417,751 млрд тенге.

$1 = 380,1 тенге.
 

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