В 2018 году "Казахтелеком" увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Согласно данным аудированной консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО, предварительно утвержденной советом директоров АО "Казахтелеком", казахстанский оператор связи в 2018 году получил 42,883 млрд тенге чистой прибыли, что в 1,7 раза больше по сравнению с показателем 2017 года, передает Kazakhstan Today.

По данным финотчетности, в 2018 году активы АО "Казахтелеком" выросли в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом и составили 782,480 млрд тенге. Обязательства компании увеличились в 3 раза и составили 364,730 млрд тенге.

Капитал компании в 2018 году увеличился на 16%, до 417,751 млрд тенге.





$1 = 380,1 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства