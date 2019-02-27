В 2018 году общий доход компании "Рахат" вырос на 4,8%

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - 2018 год стал для АО "Рахат" очередным годом стабильного роста - компания зафиксировала позитивную динамику по всем ключевым показателям - увеличилась выручка, доходность и доля рынка, передает Kazakhstan Today.



"Прошедший год был очень важным для компании, потому что нам удалось поддержать фазу стабильного роста за счет нашего традиционного качества во всех категориях, запуска новой линии по производству шоколада в сентябре, а также изменения подходов в работе с розницей. Мы очень пристально следим за тенденциями на рынке, анализируем поведение и активность других игроков. Общий настрой на удержание тенденции роста и наращивание конкурентных преимуществ в 2019 году", - сказал председатель правления АО "Рахат" Константин Федорец.



По информации пресс-службы АО "Рахат", общий доход компании вырос на 4,8% по сравнению с 2017 годом, год компания закрыла с выручкой 59 171 млн тенге. Доля рынка выросла на 2% и достигла 20,5% по основным категориям.



Существенно выросла доходность компании - показатель операционной прибыли увеличился на 9,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 8758 млн тенге.



"Особенно хочется выделить показатели по реализации шоколадной плитки. Годовой прирост доли рынка - 6% на фоне падения категории в целом. Казахстанские потребители выбирают проверенное годами качество и предпочитают покупать наш шоколад, приближая нас к лидерству на рынке в этой категории", - отметили в компании. При этом средняя цена в тенге выросла на 3%, а в долларах США упала на 4,3%.



Самым крупным проектом 2018 года стал запуск новой шоколадной линии на фабрике в Алматы. Это позволило компании покрыть возросший спрос к началу сезона.



Стоит отметить успешный запуск новинок из Южной Кореи в линейке PEPERO. Импортная продукция демонстрирует двукратный рост в течение последнего года.



Продолжилась экспансия собственной розницы - были открыты 5 новых магазинов в Алматы, Астане и Шымкенте.



Кроме того, прирост по экспорту составил 4,5%, в основном за счет стран вне Таможенного союза. Внутри ТС произошло падение на 2,2%.



Алма-Атинская кондитерская фабрика была создана в 1942 году. В 1992 году предприятие преобразовали в Акционерное общество "Рахат". В 2013 году южно-корейская LOTTE Confectionery приобрела основной пакет акций АО "Рахат". LOTTE Confectionery является дочерней компанией 5-го крупнейшего по величине конгломерата Южной Кореи - группы LOTTE и ведущей кондитерской компанией в Южной Корее со штаб-квартирой в Сеуле. На сегодняшний день доля акций АО "Рахат", принадлежащих LOTTE Confectionery, составляет 92,44%.



Кондитерская фабрика является лидером рынка с четко налаженной дистрибьюторской сетью и производит более 400 наименований высококачественных кондитерских изделий. В ассортимент компании входят шоколадные и желейные конфеты, карамель, ирис, шоколадные плитки, печенье, вафли, зефир, драже и пр. Некоторые из них не имеют аналогов на рынке Казахстана.



Продукция компании представлена в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России, Беларуси, Армении, Китае и других странах.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства