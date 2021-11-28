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В Акмолинской области прошел форум предпринимателей

27.11.2021, 13:01 21628
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялся форум предпринимателей, посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторами мероприятия выступил акимат района при поддержке Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
 
Как отметили в региональной Палате предпринимателей, в фойе местного Дома культуры была развернута целая экспозиция. Свои изделия и работы представили порядка 20 участников проекта "Бастау Бизнес". В числе участников - Айбар Балтабеков, прошедший обучение по проекту в 2019 году. Сегодня он уже успешный предприниматель, занимается изготовлением сувенирных изделий, выполняет и более сложные заказы. 
 

Проект дал мне многое, самое главное, заставил поверить в свои силы, что я смогу и преодолею трудности, которые стоят на пути каждого начинающего предпринимателя", - поделился выпускник проекта.

 
Участников форума приветствовал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.
 

Специализации Зерендинского района - прежде всего промышленность и сельское хозяйство, поэтому нам необходимо заняться развитием глубокой переработки, туризмом и обеспечением продовольственного пояса города Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет региону большую выгоду. Обладая богатейшими сырьевыми, промышленными, природными и транспортными ресурсами Зерендинский район имеет все шансы стать бизнес-гигантом", - сказал руководитель региона.

 
Работа форума продолжилась "Часом инвестора". Участники встречи - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - презентовали свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов. 
 

Хотелось бы подчеркнуть, что Форум предпринимателей на районном уровне в Акмолинской области проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие играет важную роль в создании благоприятного климата для развития предпринимательской активности в регионе. При этом, немалое значение отведено и малому бизнесу. За последние 5 лет Палатой предпринимателей по программе "Бастау Бизнес" обучено более 9900 акмолинцев, в их числе 865 жителей Зерендинского района. В текущем году обучение по проекту прошли 109 зерендинцев, из них 55 получили гранты и профинансировались по государственным льготным программам", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

 
Работу панельной сессии продолжили бизнес-тренинг с участием известных тренеров и бизнес-коучей. 
 
Мероприятие по традиции завершилось награждением лучших предпринимателей региона. По итогам года премией "Бизнес-признание" Аруана" среди женщин-предпринимателей решением Совета деловых женщин НПП "Атамекен" отмечена индивидуальный предприниматель Зерендинского района Айшат Яндиева.
 

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Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей

27.11.2021, 13:27 19360
Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Генеральная прокуратура прекратила свыше 14 тыс. незаконных административных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили на сайте ведомства, предпринимателей штрафовали за торговлю в не предназначенных для этого местах. 
 
Но, как отметили в Генпрокуратуре, ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы. 
 
Однако во многих регионах таких мест не было, но людям выписывали штрафы от 12 до 27 тыс. тенге.
 

К примеру, в Жезказгане (Карагандинская область) места для торговли определены не были, несмотря на это, предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли. Аналогично в другом регионе страны - в Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места (ранее таких не было), отменено 26 незаконных постановлений о привлечении", - сообщили в ведомстве. 

 
Всего Генпрокуратурой прекращены свыше 14 тыс. незаконных административных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4126 торговых мест. 
 
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц - 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.
 
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.
 

Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq

04.11.2021, 16:38 171532
Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями. По информации Салтанат Лесбаевой, в городе действуют следующие ограничения:
 
- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фуд-корты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;
 
- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы - при заполняемости до 50%, не более 70 мест - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;
 
- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена от 30% - до 40%;
 
- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;
 
- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно, букмекерские конторы - заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек - до 50;
 
- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 квадратных метров могут теперь принять до 100 человек;
 
- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;
 
- выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;
 
- марафоны (на открытом воздухе) - посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;
 
- спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;
 
- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.
 
В ходе пресс-конференции Салтанат Лесбаева призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с Постановлением. Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.
 
По данным спикера, в Алматы насчитываются 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.
 
В настоящее время в Алматы Лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.
 
В завершение Лесбаева призвала как жителей Алматы, так и предпринимателей ответственно подходить к проекту Ashyq, так как благодаря ему предпринимателям разрешено работать в менее строгих карантинных условиях. Она также призвала представителей бизнес-сообщества поддержать массовую прививочную кампанию, чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни и работы. Спикер напомнила о необходимости всем на рабочих местах соблюдать масочный режим.
 
 

Собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%

03.11.2021, 09:03 177337
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Банковский сектор РК располагает значительным объемом собственных средств: собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последствия пандемии расшатывают экономику РК и всего мира второй год подряд. Несмотря на это, финансовый рынок страны, в том числе банковский сектор, демонстрирует устойчивость. Ситуация в банковской сфере Казахстана остается стабильной и характеризуется ростом всех основных финансовых показателей, сообщают аналитики Ranking.kz.
 
По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), активы БВУ РК увеличились на 18,9% за год и к 1 октября текущего года составили 35,6 трлн тенге. Увеличение произошло в основном за счет роста ссудного портфеля - плюс 18,2% за год.
 
Также, по сообщению АРРФР, на текущий момент банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12,2 трлн тенге, или 34,2% от совокупных активов. Такой объем высоколиквидных активов позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном размере без ощутимых проблем.
 
Помимо этого, БВУ РК имеют достаточный запас собственного капитала, что также отражает финансовую стабильность и способность ответить по своим обязательствам. Так, к 1 октября регуляторный собственный капитал банков составил 5,2 трлн тенге - на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В свою очередь, коэффициенты достаточности капитала также демонстрируют устойчивый рост из года в год. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) достиг 20,3%, в то время как пять лет назад показатель составлял всего 13,4%. Коэффициент достаточности собственного капитала (k2) достиг 25,0%, против 16,5% пять лет назад. Текущие показатели существенно превышают установленные законодательством нормативы.
 
В целом достаточность собственного капитала и объем высоколиквидных активов являются ключевыми индикаторами способности банков принимать качественные кредитные решения. Рост собственного капитала оказывает значительное влияние на финансовую устойчивость БВУ РК и, соответственно, на рост кредитования экономики.
 
По данным АРРФР, совокупный объем кредитования банками экономики РК по состоянию на 1 октября текущего года составил 17 трлн тенге, увеличившись на 18,3% за год. Рост в рассматриваемом периоде является максимальным за последние десять лет.
 
Рост кредитования, по данным агентства, в основном связан с ускорением темпов роста экономики (до 3,4% по итогам девяти месяцев 2021 года, в сравнении с 3,0% роста за восемь месяцев 2021 года) и активной выдачей кредитов в рамках государственных программ. Так, за сентябрь 2021 года в рамках программ "Экономика простых вещей", "Льготное кредитование" и "ДКБ-2025" было выдано кредитов на 399,6 млрд тенге, или 42,8% всех кредитов юридическим лицам, выданных за сентябрь 2021 года. Для сравнения: месяцем ранее объем кредитов, выданных в рамках госпрограмм, составил 190,2 млрд тенге.
 
Аналитики отмечают, что на фоне существенного роста кредитования экономики качество выданных кредитов с каждым годом улучшается. Особенно выделяются рекордные значения текущего года. Так, по сведениям АРРФР, к концу сентября 2021 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила всего 4,3% (или 775,1 млрд тенге), уменьшившись за месяц на 30,3 млрд, или на 3,8%. Это в разы меньше, чем установленный регулятором норматив в 10%.
 
Устойчивость и стабильность банковского сектора РК подтверждается и международными рейтинговыми агентствами.
 
Так, агентство Moody's Investors Service в конце апреля этого года улучшило прогноз по банковской системе Казахстана с "негативного" до "стабильного". Кроме того, директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Ирина Велиева во время ежегодной конференции отметила, что операционная эффективность банков в Казахстане, как правило, выше, чем в странах ЕС. Казахстанские банки отличаются способностью генерировать прибыль и более высоким уровнем процентной маржи даже в сравнении с банками на зрелых развитых рынках.
 
В международном рейтинговом агентстве отметили: общий уровень операционной эффективности остается довольно хорошим, что также в перспективе должно улучшить кредитное качество. Кроме того, прогнозируют, что в ближайшее время уровень риска БВУ РК будет снижаться. Этому будут способствовать два основных фактора. Первый - более низкий уровень отчислений в резервы, которому предшествует улучшение качества активов. Второй фактор связан с завершением этапа "расчистки" банковского сектора, что поможет банкам РК нормально функционировать.
 

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