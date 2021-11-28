В Акмолинской области прошел форум предпринимателей

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялся форум предпринимателей, посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Организаторами мероприятия выступил акимат района при поддержке Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
Как отметили в региональной Палате предпринимателей, в фойе местного Дома культуры была развернута целая экспозиция. Свои изделия и работы представили порядка 20 участников проекта "Бастау Бизнес". В числе участников - Айбар Балтабеков, прошедший обучение по проекту в 2019 году. Сегодня он уже успешный предприниматель, занимается изготовлением сувенирных изделий, выполняет и более сложные заказы.
Проект дал мне многое, самое главное, заставил поверить в свои силы, что я смогу и преодолею трудности, которые стоят на пути каждого начинающего предпринимателя", - поделился выпускник проекта.
Участников форума приветствовал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.
Специализации Зерендинского района - прежде всего промышленность и сельское хозяйство, поэтому нам необходимо заняться развитием глубокой переработки, туризмом и обеспечением продовольственного пояса города Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет региону большую выгоду. Обладая богатейшими сырьевыми, промышленными, природными и транспортными ресурсами Зерендинский район имеет все шансы стать бизнес-гигантом", - сказал руководитель региона.
Работа форума продолжилась "Часом инвестора". Участники встречи - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - презентовали свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов.
Хотелось бы подчеркнуть, что Форум предпринимателей на районном уровне в Акмолинской области проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие играет важную роль в создании благоприятного климата для развития предпринимательской активности в регионе. При этом, немалое значение отведено и малому бизнесу. За последние 5 лет Палатой предпринимателей по программе "Бастау Бизнес" обучено более 9900 акмолинцев, в их числе 865 жителей Зерендинского района. В текущем году обучение по проекту прошли 109 зерендинцев, из них 55 получили гранты и профинансировались по государственным льготным программам", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.
Работу панельной сессии продолжили бизнес-тренинг с участием известных тренеров и бизнес-коучей.
Мероприятие по традиции завершилось награждением лучших предпринимателей региона. По итогам года премией "Бизнес-признание" Аруана" среди женщин-предпринимателей решением Совета деловых женщин НПП "Атамекен" отмечена индивидуальный предприниматель Зерендинского района Айшат Яндиева.