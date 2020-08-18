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В Казахстане производство легковых автомобилей выросло на 44,2%

17.08.2020, 12:33 6697
Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - По итогам 7 месяцев 2020 года в Казахстане производство легковых автомобилей выросло на 44,2%, передает Kazakhstan Today.
 
В январе - июле текущего года на территории Казахстана было произведено 37 066 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 272,9 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 50%, сообщает ОЮЛ "СПАОК "КазАвтоПром".
 
Производство легковых автомобилей выросло на 44,2%, достигнув значения 32 128 единиц. Выпуск автобусной техники (873 единиц) по итогам отчетного периода также увеличился на 15,8%. Производство грузовых автомобилей (3484 единицы) выросло в 2,9 раза, специализированной автотехники - с 30 до 152 единиц. Количество произведенных прицепов снизилось с 431 единицы до 429 единиц. 
 
По результатам июля 2020 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 5007 единиц автотранспортных средств, что на 22,8% выше результата 2019 года (4079 единиц). 
 
В сравнении с июнем текущего года (4902 единицы) производство автотранспортных средств в июле (5007 единиц) выросло на 2,1%.
 
Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 30 582 единицы, что на 35,5% выше прошлогоднего значения (22 574 единицы).
 
Рыночная доля предприятий "КазАвтоПрома" по итогам 7 месяцев 2020 года возросла до 70% против 57,3% в аналогичный период минувшего года.
 
Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 222,2 млрд тенге - на 41,1% выше показателя годичной давности.
 
Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО "АЗИЯ АВТО" - 13 851 проданный автомобиль, или 45,3% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО "СарыаркаАвтоПром" было реализовано 13 800 единиц (доля в сегменте - 45,1%).
 
Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились ТОО "СемАЗ" (1429 единиц; 4,7%), ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" (702 единицы; 2,3%), АО "КАМАЗ-Инжиниринг" (530 единиц; 1,7%), ТОО "Hyundai Trans Auto" (194 единицы; 0,6%) и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" (76 единиц; 0,2%).
 
Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного периода составили Lada (9663 единицы), Hyundai (8030 единиц), Ravon (4077 единиц), KIA (3695 единиц) и Chevrolet (939 единиц).
 
В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (547 единиц), UAZ (279 единиц) и Skoda (209 единиц).
 
Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили Lada Granta (4373 единицы), Ravon Nexia R3 (4077 единиц), Hyundai Tucson (2416 единиц), Lada Vesta (2134 единицы) и KIA Rio (2127 единиц).
 
Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Accent (1652 единицы), Lada 4x4 (1637 единиц), Hyundai Creta (1635 единиц), Hyundai Elantra (1278 единиц) и Lada Largus (1256 единиц).
 
5851 автомобиль в течение января - июля 2020 года был приобретен участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 19,1% продаж автомобилей локального производства.
 
По итогам 7 месяцев 2020 года казахстанцы сдали на утилизацию 6886 единиц техники. В рамках второго этапа программы утилизации ВЭТС было выдано 7731 скидочный сертификат на покупку новых транспортных средств. Всего в автосалонах страны было использовано 8614 сертификатов, на которые казахстанцы приобрели 4480 автомобилей отечественного производства.
 
Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики по результатам отчетного периода составил 272,9 млрд тенге (+45,1% к показателю годичной давности). 
 

В июле объём выпуска на предприятиях отрасли превысил 5 тысяч единиц техники, таким образом производственные площадки почти на четверть превзошли аналогичный результат прошлого года. С начала года в стране произведено свыше 37 тысяч единиц техники, по этому показателю отрасль показала рост в полтора раза. Показатели сбыта и динамика потребительских предпочтений свидетельствуют об укрепляющемся доверии к продукции отечественного автопрома. Сбыт автомобилей казахстанского производства по истечении 7 месяцев достиг 30 582 единиц, при этом 5 851 автомобиль был реализован благодаря механизму льготного автокредитования. Равномерное распределение ресурсов программы обеспечит свободу выбора для покупателей отечественных автомобилей, как результат - количество пользователей программы может быть увеличено благодаря настройке механизма", - прокомментировал директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Артур Мискарян.

 

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