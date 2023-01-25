24.01.2023, 19:02 2561
В КГД рассказали, кто не вправе применять специальные налоговые режимы
Если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, кто не праве применять СНР для субъектов малого бизнеса с 1 января 2023 года.
С 1 января 2023 года не вправе применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса (патент, упрощенная декларация, с использованием специального мобильного приложения, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность:
- по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 аренда и эксплуатация торгового рынка);
- по сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1-й, 2-й, 3-й категории, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
Например, если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений", - пояснили в КГД.
К торговым объектам 1-й, 2-й, 3-й категории относятся все торговые помещения с торговой площадью свыше 500 квадратных метров.
Таким образом, если вы сдаете в субаренду такие помещения или его части, то вы не имеете права на применение специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. При этом необходимо отметить, что предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории таких объектов, данные ограничения не касаются", - добавили в комитете.
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23.01.2023, 17:13 9151
Kaspi Касса - бесплатный сервис для казахстанских предпринимателей
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов и Kaspi.kz в рамках взаимодействия налоговых органов с банками второго уровня реализуют пилотный проект для казахстанского бизнеса. Этот проект позволяет предпринимателям бесплатно получить кассу и платежный PОS-терминал в рамках одного устройства, сообщает пресс-служба Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Совместно с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов мы смогли создать новый уникальный сервис Kaspi Касса, у которого три простых преимущества. Во-первых, Kaspi Касса - полностью бесплатный сервис. Во-вторых, сервис можно быстро подключить онлайн всего за 1 минуту прямо в приложении Kaspi Pay. В-третьих, все чеки формируются автоматически при любом способе оплаты. В прошлом году мы провели пилот и получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов. В этом году мы продолжаем масштабирование пилота Kaspi Касса. Еще раз спасибо коллегам из Министерства финансов и Комитета государственных доходов за совместную работу. Уверен, что с помощью этого проекта мы вместе сможем облегчить и улучшить условия ведения бизнеса для казахстанских предпринимателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса."
Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Комитет госдоходов проработал вопрос альтернативного варианта передачи фискальных данных на бесплатной основе. Как итог запущен пилотный проект для апробации данного механизма с банками второго уровня, направленный на сокращение расходов предпринимателей и упрощение выдачи фискального чека. Ранее ИП отдельно платил за кассовое устройство, за его подключение и обслуживание, а также за услуги оператора фискальных данных. С расширением возможности POS-терминалов предприниматели могут сэкономить на таких расходах. Все это осуществляется в рамках реализуемой комитетом концепции сервисной модели."
Асхат Кабдулов, индивидуальный предприниматель, барбершоп LOFT:
Раньше мы использовали онлайн-кассу другого провайдера. Сначала мы ее долго подключали, вводили пароли ЭЦП, там постоянно что-то "слетало". Потом кассир пробивала все чеки вручную, это отнимало много времени. И за этот сервис приходилось платить. Kaspi Кассу мы подключили бесплатно за несколько секунд и также ничего не платим за ее использование. А когда наши клиенты платят с Kaspi Gold или Kaspi QR, Kaspi Касса сама формирует чеки и автоматически отправляет их клиентам в приложение Kaspi.kz. Это значит, что наши трудозатраты по приему платежей сократились ровно на 80%!"
Касымхан Али, индивидуальный предприниматель, преподаватель:
Когда мне сказали, что бесплатную кассу можно подключить моментально и больше не надо выбивать чеки вручную, я не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я сразу начал звонить нашему бухгалтеру, в Kaspi.kz, в налоговую. Оказалось, что это реально! Подключили, пользуемся, очень удобно. С Kaspi Касса мы все свои платежи автоматизировали, и это не может не радовать!"
Kaspi Касса - это бесплатный сервис в мобильном приложении Kaspi Pay, который формирует фискальные чеки после приема оплаты через Kaspi POS, POS-терминал другого банка и наличными. Подключить сервис можно полностью онлайн за 1 минуту. С помощью нового сервиса Kaspi Касса можно принимать оплату QR, наличными, картой или удаленную оплату. Онлайн-чеки по всем видам денежных расчетов формируются и отправляются в Комитет государственных доходов автоматически, и все это бесплатно. Предпринимателям это упрощает работу и экономит расходы. Комитету государственных доходов помогает бороться с "серой" экономикой и повышать доходы бюджета.
На первом этапе пилота Kaspi Кассу могут подключить предприниматели, работающие в категории "Услуги". В ближайшее время с добавлением номенклатуры товаров Kaspi Касса будет доступна для всех предпринимателей.
Более подробно о сервисе смотрите в Kaspi Гид.
19.01.2023, 17:09 30081
Предпринимателям Акмолинской области разъяснили изменения в закон о языках
Фото: УВП Акмолинсокй области
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Кокшетау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау прошло совещание с индивидуальными предпринимателями "Қазақ тілінде қызмет көрсетемін!", сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
Совещание было организовано с целью предоставления предпринимателям широкой информации по внесенным изменениям и дополнениям в Закон РК "О языках в Республике Казахстан", наружной визуальной рекламе и функциям контрольно-кассовых машин", - говорится в информации.
В совещании приняли участие предприниматели областного центра и районов через платформу ZOOM, заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Гульмира Каримова, руководитель отдела "Контакт-центр" департамента государственных доходов по Акмолинской области Шынар Мусина, руководитель департамента по защите прав потребителей по Акмолинской области Светлана Занегина и руководитель ТОО "ІТ. Expert" Кристина Артемова.
На совещании предпринимателям раздали листовки с разъяснением того, что объявления, реклама, прейскуранты, ценовые показатели, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках.
Сегодняшнее совещание было полезным для предпринимателей. Каждый гражданин страны должен говорить на государственном языке и требовать оказания услуг на казахском языке в любом месте. Государственный язык является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. Это указано в законе. Поэтому организация таких встреч способствует профилактике нарушений", - говорит индивидуальный предприниматель, член комитета по торговле и услугам Данияр Ерденов.
В завершение совещания предпринимателям было предложено усилить ответственность за соблюдение требований законодательства в своей деятельности, а также была предоставлена информация о горячей линии, созданной при управлении внутренней политики Акмолинской области. Горячая линия предоставляет бесплатные консультаций предпринимателям и рекламным агентствам области по вопросам оформления текстов реклам в соответствии с нормами казахского языка перед их размещением. Телефон горячей линии 25-81-09.
05.01.2023, 17:42 58876
Бренд McDonald’s официально прекращает работу в Казахстане
Фото: mcdonalds.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать в Казахстане под брендом McDonald’s.
Как сообщается на сайте McDonald’s, работа бренда прекращается из-за ограничений в поставках.
О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - говорится в информации.
Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За это время под управлением ТОО "Food Solutions KZ" компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.
24 ресторана McDonald’s были открыты в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работали около 2000 человек.
За период своей деятельности ТОО "Food Solutions KZ" уплатило более 3 млрд тенге налогов в бюджет страны и активно участвовало в помощи обществу, перечислив на благотворительность более 80 млн тенге.
Ранее корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.
В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Напомним, владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
28.12.2022, 17:00 72176
Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане со следующего года
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со следующего года будет введен единый платеж с заработной платы работников, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится единый платеж с заработной платы", - сообщили в комитете.
Отмечается, что применение такого порядка носит добровольный характер.
С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:
- на основе упрощенной декларации;
- для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;
- для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН - 9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 - 23,8%, 2026 - 24,8%, 2027 - 25,8% и 2028 - 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам", - проинформировали в КГД.
Единый платеж перечисляется одним платежом на счет государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.
Ранее сообщалось, что с 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов.
28.12.2022, 08:25 72951
Более 16 млрд тенге получили пострадавшие от январских беспорядков предприниматели Алматы
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 1639 предпринимателей, пострадавших во время январских событий, получили полную компенсацию, сообщили в городском управлении предпринимательства и инвестиций.
Всего сумма выплат превысила 16 миллиардов тенге, информирует almaty.tv.
Основной бизнес, который пострадал, - это торговые магазины, торговые дома и находящиеся объекты внутри этих торговых домов. Это продовольственные и непродовольственные магазины. Это бизнес, касающийся обмена валют", - отметил заместитель руководителя городского управления предпринимательства и инвестиций Кайрат Нуркасымов.
В общей сложности специальная комиссия по возмещению ущерба провела 39 заседаний. В ее состав вошли бизнесмены, представители общественных организаций и специалисты ответственных органов.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге.
22.12.2022, 14:10 82196
Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями, заявил в ходе брифинга центральной службы коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.
Нами было определено 362 компании на сегодняшний день, которые в открытых источниках объявили о своем уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке. 362 компании - это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России и для нас представляют интерес. Начиная с марта мы вышли на головные компании, то есть не российские офисы, а головные компании этих брендов, с предложением релоцироваться в Казахстан", - сообщил он.
По словам замминистра, на сегодняшний день 62 компании дали положительный ответ, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. 21 проект уже релоцировался.
Хочу сразу же обозначить, что никаких специальных условий для релоцируемых компаний мы не предоставляем. Они будут работать в общем правовом поле", - добавил он.
Ранее сообщалось, что девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан.
20.12.2022, 14:39 87531
Токаеву доложили о сокращении зависимости НПП "Атамекен" от госбюджета
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране
Фото: Акорда
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбеком Баталовым, в ходе которой заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сообщает пресс-служба Акорды.
Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований.
В настоящее время палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата", - информирует пресс-служба.
Президент, приняв отчет национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации "Атамекен".
Ранее сообщалось, что руководители Halyk Bank отчитались перед президентом.
19.12.2022, 17:16 89921
В Казахстане разработали новые принципы грантового финансирования НПО
С нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования законодательства в сфере государственной финансовой поддержки неправительственных организаций пересмотрена система грантового финансирования, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.
В рамках реализации норм закона министерством совместно с экспертами в области гражданского общества, представителями неправительственных организаций разработаны новые правила грантового финансирования. Глава государства подписал закон 4 июля. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, которая будет реализована с 1 января", - заявил он.
Также с нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал.
Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами представят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики", - проинформировал Мадияр Кожахмет.
Он сообщил, что по заказу министерства с 2021 года реализуются 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году.
Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить дифференцированный подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности", - добавил он.
Также, по его словам, в текущем году реализованы 60 грантовых проектов на общую сумму порядка 2 млрд тенге.
Государственный социальный заказ - один из эффективных механизмов взаимодействия государства и НПО в реализации социальных проектов, который реализуется с 2005 года", - заявил Мадияр Кожахмет.
При этом, отметил он, объем финансирования за последние 5 лет увеличился на 20%. Ежегодно реализуется в среднем около 2 тысяч проектов по социально значимым направлениям.
Второе направление - денежная премия, присуждаемая НПО с 2017 года за вклад в решение социальных задач на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. В 2022 году премии были присуждены 54 НПО по 14 направлениям на общую сумму 95 млн тенге. Грант для неправительственных организаций - средства, предоставляемые в целях привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы. Она будет осуществляться через оператора в сфере грантового финансирования - Центр поддержки гражданских инициатив", - сообщил председатель комитета.
По его словам, в целом за период реализации грантов с 2016 года объем грантового финансирования увеличился в 10 раз, количество проектов увеличилось в 6 раз.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?