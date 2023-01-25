В КГД рассказали, кто не вправе применять специальные налоговые режимы

Фото: mcdonalds.kz

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать в Казахстане под брендом McDonald’s.





Как сообщается на сайте McDonald’s, работа бренда прекращается из-за ограничений в поставках.





О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - говорится в информации.





Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За это время под управлением ТОО "Food Solutions KZ" компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.





24 ресторана McDonald’s были открыты в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работали около 2000 человек.





За период своей деятельности ТОО "Food Solutions KZ" уплатило более 3 млрд тенге налогов в бюджет страны и активно участвовало в помощи обществу, перечислив на благотворительность более 80 млн тенге.





Ранее корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.





В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.





Напомним, владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.



