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В КГД разъяснили порядок расчета соцналога с учетом послаблений для бизнеса

22.12.2020 9154
Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил порядок расчета социального налога с учетом применения послаблений для бизнеса, предусмотренных постановлением правительства РК №721 от 30 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today. 
 
Законом РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) внесены изменения в пункт 3 статьи 486 Налогового кодекса. 
 

Согласно изменениям, при определении суммы социального налога, подлежащей уплате в бюджет, субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, лица, занимающиеся частной практикой, осуществляющие деятельность по перечням видов деятельности, к которым установлен поправочный коэффициент "0" к ставкам обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, утвержденным правительством РК, суммы социальных отчислений учитывают без поправочного коэффициента 0, предусмотренного законодательством РК, действующим с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года", - сообщили в КГД.

 
Соответственно, при исчислении социального налога без применения коэффициента "0" к ставкам социальных отчислений, в период с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года социальный налог "фактически" подлежит уплате в размере 6%.
 
Ранее в КГД разъяснили изменения в части зачета и возврата излишне уплаченной суммы налога. 11 декабря комитет госдоходов сообщил об изменениях по налогам физлиц.
 

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