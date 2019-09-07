В составе правления Ипотечной организации "Баспана" произошли изменения

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - В составе правления АО "Ипотечная организация "Баспана" произошли изменения, передает Kazakhstan Today.
Решением единственного акционера от 3 сентября 2019 года в состав правления компании избраны: Суанкулова А.Н. - член правления, управляющий директор; Абишев А.Б. - член правления, управляющий директор", - говорится в сообщении компании на сайте KASE.
Также отмечается, что с учетом внесенных изменений правление АО "Ипотечная организация "Баспана" состоит из пяти человек: Оспанов Е.С., Байдосов Т.Х., Кыдыков Р.Е., Суанкулова А.Н., Абишев А.Б.
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