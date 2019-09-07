В составе правления Ипотечной организации "Баспана" произошли изменения

12 июня подписан акт приема-передачи в рамках заключенного между АО "НАК "Казатомпром" и ТОО "Степногорский горно-химический комбинат" договора по купле-продажи 76% доли участия Казатомпрома в уставном капитале ТОО "Кызылту".