Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В "Цеснабанке" избрали заместителя председателя правления, передает Kazakhstan Today.

АО "Цеснабанк" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об избрании А.Т. Кайып заместителем председателя правления - членом правления АО "Цеснабанк", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.

В настоящее время правление АО "Цеснабанк" состоит из четырех человек: Б.О. Пирматов, А.Е. Хамидуллин, К.Б. Орынбаев, А.Т. Кайып.

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