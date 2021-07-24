Полтора миллиона детей осиротели из-за коронавируса - ВОЗ

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ВАШИНГТОН. 23 ИЮЛЯ - 1,5 млн детей во всём мире лишились родителей или опекунов из-за COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Глобальное исследование провёл Центр США по контролю и профилактике заболеваний. По его данным, за 14 месяцев пандемии COVID-19 около 1,5 млн детей потеряли родителей, бабушек и дедушек или других опекунов", - пишет журнал The Lancet , который опубликовал результаты исследования.

Помимо заболеваемости и смертности, пандемии имеют вторичные последствия. Это дети, которые стали сиротами или лишились своих опекунов. Они сталкиваются с неблагоприятными последствиями: нищетой и жестоким обращением, их помещают в специальные учреждения", - сообщают авторы статьи.

Во всем мире с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года, по нашим оценкам, 1 134 000 детей пережили смерть, по крайней мере, одного родителя, бабушки или дедушки-опекуна".

Анализ проводился в 9 странах: Перу, Южной Африке, Мексике, Бразилии, Колумбии, Иране, США, Аргентине и России. По статистике, отцов дети теряли в 2-5 раз чаще, чем матерей.

По мнению авторов исследования, сиротство и смерть воспитателей - это скрытая пандемия. Бороться с ней помогут справедливая доставка вакцин, психосоциальная и экономическая поддержка семьям, взявшим детей-сирот на воспитание, а также своевременная реакция на факты жестокого обращения с детьми.

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