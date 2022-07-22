В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в "желтую" зону по КВИ

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Главный санврач столицы подписала постановление о введении ограничительных мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жителям и гостям города рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Проведение совещаний с числом участников свыше 10 человек переводят в дистанционный формат.

На дистанционный формат работы переведут беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате).

Также санврач поручила активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.

Постановление вступает в силу с 23 июля.