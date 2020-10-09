В Нур-Султане 122 прилетевших из-за границы пассажира отправлены в карантинный стационар

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 122 пассажира, вернувшихся из-за границы, помещены в карантинный стационар, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в аэропорту города Нур-Султана приземлились самолеты авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana и Flydubai, на борту всего находились 828 пассажиров и 36 членов экипажа. У 122 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их разместили в стационарный карантин", - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Пассажиров с повышенной температурой не выявлено.

После сдачи ПЦР-тестов, пассажиров отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар", - уточнили в пресс-службе.

С вечера 7 октября по утро 8 октября прибыли рейсы из Дубай, Анталия, Стамбул, Москва, Франкфурт и Екатеринбург.

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