У сотрудников "Абу-Даби Плаза" и "Астана Энергия" обнаружен коронавирус

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - У сотрудника АО "Астана Энергия" и работника "Абу-Даби Плаза" подтверждён коронавирус, сообщили в пресс-службе столичного акимата , передает Kazakhstan Today.

У сотрудника АО "Астана Энергия" и работника "Абу-Даби Плаза" подтверждён коронавирус. В АО "Астана-Энергия" совместно с военными проведены работы по дезинфекции территории и помещений. Близкие контактные - 11 человек (9 по работе) - находятся на домашнем карантине. Сам заболевший в стационаре. Работа предприятия в силу отсутствия угроз продолжена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у сотрудников организован подвоз - транспорт также продезинфицировали. Средствами защиты все обеспечены.

Как стало известно, сотрудник "Абу-Даби Плаза" более полумесяца не находился на работе и с коллегами не контактировал. По нему определен круг близких контактных - 2 человека (не сотрудники организации) - один находится в стационаре, ещё один на домашнем карантине.

Несмотря на то, что сотрудник не контактировал с коллегами и не находился на рабочем месте, было принято решение временно приостановить работу. Была проведена дезинфекция территории. В скором времени работа возобновится. Всего в Нур-Султане 268 человек заболели коронавирусом, 110 из них выздоровели", - отмечается в сообщении.

К настоящему времени в Нур-Султане выявлено 268 заболевших коронавирусом, 110 выздоровели, двое скончались.

По последним данным, в стране подтверждено 1199 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 203 человека выздоровели, 14 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 121 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства