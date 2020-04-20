Новые случаи коронавируса выявлены в Алматы, Нур-Султане и трех областях Казахстана

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 17.20 сегодняшнего дня, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане -1, в Алматы - 5, в Карагандинской области - 3, в Атырауской области - 1, в Жамбылской области - 1, в Павлодарской области - 4.

Всего в стране подтверждено 1676 случаев, из них: в Алматы - 518, в Нур-Султане - 372, Кызылординской области - 147, Карагандинской области - 93, Акмолинской области - 82, Атырауской области - 80, Жамбылской области - 61, в Шымкенте - 62, в Туркестанской области - 57, ЗКО - 46, Алматинской области - 41, СКО - 29, Актюбинской области - 27, Павлодарской области - 26, Костанайской области - 15, Мангистауской области - 12, ВКО - 8.

В Павлодарской области COVID-19 выявлен у 4 жителей города Экибастуза, это женщины 1971 и 1996 года рождения и дети 2010 и 2014 годов (мужского пола)", - уточнили в оперштабе.

Также сообщается о трех новых случаях заражения в Карагандинской области. Среди них две жительницы Темиртау (21 год и 49 лет) и 36-летний житель Темиртау. Женщины ранее находились на домашнем карантине, а мужчина ранее был госпитализирован в провизорный госпиталь.

Напомним, на сегодняшний день в РК выздоровели 400 человек, 17 скончались.

По состоянию на утро 19 апреля в мире зарегистрировано 2 333 729 (+64 376 за сутки) инфицированных, погибших 160 780 (+6 424) человек, выздоровевших 599 316 (+26 050) человек.

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