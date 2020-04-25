В Нур-Султане от коронавируса скончалась гражданка России

По информации Бахтияра Макена, пациентку доставили в больницу бригадой скорой медицинской помощи 15 апреля.
Состояние с момента госпитализации было крайне тяжелым. Госпитализирована в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции, осложненное двусторонней пневмонией", - уточнил он.
Замакима также отметил, что с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за сопутствующих заболеваний: хронической обструктивной болезни легких и сахарного диабета. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, сегодня, в 10.40, она скончалась.
Напомним, что сегодня стало известно о еще двух жертвах коронавирусной инфекции - в Алматы и Шымкенте. На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случая регистрации коронавируса.
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