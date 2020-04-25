В Нур-Султане от коронавируса скончалась гражданка России

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане от коронавируса скончалась 64-летняя гражданка России. Об этом сообщил заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент агентства.

По информации Бахтияра Макена, пациентку доставили в больницу бригадой скорой медицинской помощи 15 апреля.

Состояние с момента госпитализации было крайне тяжелым. Госпитализирована в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции, осложненное двусторонней пневмонией", - уточнил он.

Замакима также отметил, что с момента поступления состояние женщины ухудшалось из-за сопутствующих заболеваний: хронической обструктивной болезни легких и сахарного диабета. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, сегодня, в 10.40, она скончалась.

Напомним, что сегодня стало известно о еще двух жертвах коронавирусной инфекции - в Алматы Шымкенте . На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случая регистрации коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства