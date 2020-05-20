Система Orphus

В Нур-Султане подтвердили осложнение почек у некоторых пациентов с КВИ

19.05.2020, 14:08 11530
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова подтвердила, что в некоторых случаях КВИ влечет за собой осложнение в виде острого повреждения почек, передает Kazakhstan Today.
 
В штате Нью-Йорк было проведено исследование, показавшее, что у трети испытуемых с диагнозом КВИ развилось острое повреждение почек, пишет Елорда Инфо.
 

Да, одним из осложнений при коронавирусной инфекции является острое повреждение почек. В Нур-Султане такие случаи тоже имели место быть. Но в этих случаях проводятся консилиумы с привлечением именно профильных специалистов, с применением соответствующих высокотехнологичных методов диагностики и лечения. По опыту работы имеются и положительные результаты при возникновении таких грозных осложнений, как острое повреждение почек", - сообщила Сауле Кисикова.

 
Ранее стало известно о том, что при Covid-19 в случае тяжести течения наблюдаются осложнения в виде пневмонии. Тогда Сауле Кисикова заявила, что "бесследно любое воспаление не проходит".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая