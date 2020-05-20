В Нур-Султане подтвердили осложнение почек у некоторых пациентов с КВИ

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова подтвердила, что в некоторых случаях КВИ влечет за собой осложнение в виде острого повреждения почек, передает Kazakhstan Today.

В штате Нью-Йорк было проведено исследование, показавшее, что у трети испытуемых с диагнозом КВИ развилось острое повреждение почек, пишет Елорда Инфо

Да, одним из осложнений при коронавирусной инфекции является острое повреждение почек. В Нур-Султане такие случаи тоже имели место быть. Но в этих случаях проводятся консилиумы с привлечением именно профильных специалистов, с применением соответствующих высокотехнологичных методов диагностики и лечения. По опыту работы имеются и положительные результаты при возникновении таких грозных осложнений, как острое повреждение почек", - сообщила Сауле Кисикова.

Ранее стало известно о том, что при Covid-19 в случае тяжести течения наблюдаются осложнения в виде пневмонии. Тогда Сауле Кисикова заявила, что "бесследно любое воспаление не проходит".

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