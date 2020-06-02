В Нур-Султане и Алматы сняли блокпосты

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - С 00.00 1 июня по периметрам Нур-Султана и Алматы перестали функционировать блокпосты, передает Kazakhstan Today.

Блокпосты демонтированы после 00.00. Для этих целей подтянута техника, манипуляторы, личный состав по местам постоянного несения службы транспортирован колонной на специальных автобусах", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, функционировать они начали 19 марта в рамках объявленного в стране чрезвычайного положения и введённого карантина.

С первых дней на блокпостах наряду с полицейскими несли службу военнослужащие, сотрудники акиматов, санитарные врачи, а также представители других правоохранительных органов. Всего в период карантина в Алматы выявлено свыше 2 тысяч 200 нарушений режима ЧП, треть из них имела место на блокпостах: сотрудниками полиции пресечены факты несанкционированного прохода/проезда через границы карантинной зоны. Нарушители привлечены к административной ответственности. Всего в работе блокпостов задействовано порядка 700 полицейских, которые работали в двухсменном режиме. Несмотря на физическую и моральную нагрузку, эти бойцы с честью выполнили свой долг и внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией", - сообщил первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Вместе с тем столичный департамент полиции напоминает, что режим карантина не пройден, эпидемия не исчезла.

Необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм", - добавили в пресс-службе акима Нур-Султана.

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