О возобновлении международных перевозок речи пока нет - Есмагамбетова

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга в Министерстве здравоохранения заявила, что в Казахстане пока не планируют возобновлять международные рейсы, передает Kazakhstan Today.

Есмагамбетова напомнила, что международные авиарейсы пока не восстановлены, и в Казахстан прибывают только возвращающиеся в страну граждане РК. Между тем, в своем постановлении от 6 июня Есмагамбетова ввела дополнительные смягчения.

По-прежнему будут признаваться справки. Те лица, у которых нет справок, будут размещаться на двухдневный карантин для проведения исследований. При получении отрицательного результата исследований, они не будут помещаться на карантин. Они подпишут расписку, им будут даваться памятки, в которых есть симптомы при коронавирусе. Это касается только тех рейсов, которые прибывают в нашу страну с казахстанцами", - сказала она, отдельно подчеркнув, что пока о возобновлении международных перевозок речи не идет.

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