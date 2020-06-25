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В Северо-Казахстанской области в выходные дни усилят карантин

24.06.2020, 18:20 25759
Петропавловск. 24 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области в предстоящие выходные дни в регионе усилят ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению, временное усиление ограничительных мер на территории СКО вводится с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня 2020 года.
 
Жителям области предписывается ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания. 
 
Передвижение как по области и внутри населенных пунктов в пешем порядке и на личном транспорте ограничено, за исключением случаев:
 
  • передвижения от места жительства до места работы и обратно;
  • приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;
  • выезда в медицинские организации по экстренным случаям;
  • выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.
 
Акимам районов и Петропавловска поручено временно приостановить работу ряда субъектов и объектов предпринимательства, в том числе:
  • торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, торговых сетей (супермаркеты, гипермаркеты);
  • бизнес-центров;
  • автомобильных, вещевых рынков, рынков продовольственных и непродовольственных товаров;
  • передвижения общественного транспорта;
  • салонов красоты, парикмахерских, ногтевых студий, барбер-шопов, соляриев, массажных центров и прочих подобных объектов сфер услуг;
  • общественных бань, банных комплексов, саун;
  • центров обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами);
  • объектов общественного питания (за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде);
  • объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);
  • пляжей;
  • образовательных центров, кружков;
  • объектов религиозного поклонения;
  • спортивных объектов, объектов культуры.
 

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