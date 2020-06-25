В Северо-Казахстанской области в выходные дни усилят карантин

Петропавловск. 24 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области в предстоящие выходные дни в регионе усилят ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.
Согласно постановлению, временное усиление ограничительных мер на территории СКО вводится с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня 2020 года.
Жителям области предписывается ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.
Передвижение как по области и внутри населенных пунктов в пешем порядке и на личном транспорте ограничено, за исключением случаев:
- передвижения от места жительства до места работы и обратно;
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;
- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.
Акимам районов и Петропавловска поручено временно приостановить работу ряда субъектов и объектов предпринимательства, в том числе:
- торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, торговых сетей (супермаркеты, гипермаркеты);
- бизнес-центров;
- автомобильных, вещевых рынков, рынков продовольственных и непродовольственных товаров;
- передвижения общественного транспорта;
- салонов красоты, парикмахерских, ногтевых студий, барбер-шопов, соляриев, массажных центров и прочих подобных объектов сфер услуг;
- общественных бань, банных комплексов, саун;
- центров обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами);
- объектов общественного питания (за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде);
- объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);
- пляжей;
- образовательных центров, кружков;
- объектов религиозного поклонения;
- спортивных объектов, объектов культуры.
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