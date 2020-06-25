В Северо-Казахстанской области в выходные дни усилят карантин

Петропавловск. 24 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области в предстоящие выходные дни в регионе усилят ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, временное усиление ограничительных мер на территории СКО вводится с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня 2020 года.

Жителям области предписывается ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Передвижение как по области и внутри населенных пунктов в пешем порядке и на личном транспорте ограничено, за исключением случаев:

передвижения от места жительства до места работы и обратно;

приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания.

Акимам районов и Петропавловска поручено временно приостановить работу ряда субъектов и объектов предпринимательства, в том числе:

торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, торговых сетей (супермаркеты, гипермаркеты);

бизнес-центров;

автомобильных, вещевых рынков, рынков продовольственных и непродовольственных товаров;

передвижения общественного транспорта;

салонов красоты, парикмахерских, ногтевых студий, барбер-шопов, соляриев, массажных центров и прочих подобных объектов сфер услуг;

общественных бань, банных комплексов, саун;

центров обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами);

объектов общественного питания (за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде);

объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.);

пляжей;

образовательных центров, кружков;

объектов религиозного поклонения;

спортивных объектов, объектов культуры.

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