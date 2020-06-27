Аким Нур-Султана обратился к горожанам

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - На своей странице в Facebook аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы с просьбой помочь врачам, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые жители города! Настало время выбирать. На протяжении последних четырех месяцев наши врачи ежедневно стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Они работают и днем, и ночью, без возможности проводить вечера со своими семьями. Они герои, но не всемогущие. Когда перед ними встал выбор, как поступить - уйти или остаться, они выбрали второе. И когда перед нами стоит выбор пойти куда-то и встретиться с родными/друзьями или остаться дома, мы тоже должны выбрать второе", - написал аким города.

Он призвал горожан сделать единственно верный выбор и помочь врачам и подчеркнул, что сейчас, как никогда ранее, медработники нуждаются в помощи - нагрузку, которую они испытывают, ни с чем не сравнить.

Некоторые главврачи, заведующий реанимацией инфекционной больницы и другие медработники, которые с первых дней боролись с инфекцией, заболели. На их счету не одна спасенная жизнь - они подарили жизнь не только пациентам, но и членам их семей. (73% инфицированных - это 2642 пациента - вылечились)", - рассказал Алтай Кульгинов.

Он добавил, что если в начале пандемии у был один стационар, то сейчас их 12, количество лабораторий увеличилось с 1 до 8. Если ранее в день делали до 300 ПЦР-тестов, то сейчас - до 5,5 тыс. Начали работу мобильные лаборатории.

Но сейчас и этого недостаточно. Если так будет дальше продолжаться - будет увеличиваться количество инфицированных, то мы придём к тому, что под стационар будем готовить здания крупных спортивных сооружений, что нежелательно. Ну а кто там будет работать? Государство может развернуть не одну сотню коек, приобрести дополнительное количество медоборудования и препаратов, но врачей на всех не хватит. Если на дезинфекцию и на дежурство на блокпостах мы привлекали добровольцев, волонтеров, военнообязанных, то заменить врачей никто не сможет. Здесь нужны медицинские знания. Здесь кадры оперативно не обучишь. Чтобы отучиться на врача, необходимы годы учебы и практики. Для того чтобы облегчить работу медработникам, уже привлекаем медстудентов из университета/колледжей", - написал аким Нур-Султана.

По информации акимата, количество обращений в скорую и вызовов увеличилось с 1 тыс. до 4 тыс. На этой неделе в день пик был 4 тыс. 300. Созданный на базе станции скорой помощи колл-центр снимает только часть нагрузки. Также открыли телеграм-бот, через который горожане могут вызвать скорую помощь. Увеличили количество бригад скорой помощи до 150.

Аким столицы рассказал и о других принятых мерах. В частности, в городе все поликлиники и больницы задействованы в борьбе с коронавирусом. Первую городскую больницу полностью перепрофилировали под стационар. Это позволило только там создать порядка 600 мест, которые уже заполнены. За последние 10 дней количество койко-мест увеличили с 1300 до 3100 - практически в 3 раза.

Подписано соглашение с республиканскими клиниками (НИИ травматологии и ортопедии, Национальный научный медцентр, Green Clinic) о закреплении за каждой городской поликлиникой возможности проведения компьютерной томографии. Это позволяет на ранней стадии выявить пневмонию. Кроме того, также дополнительно закупаем КТ и аппараты ИВЛ.

Продолжается практика использования телемедицины. Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

Начал работу ситуационный центр - специально обученные сотрудники распределяют поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения. Это поможет скоординировать работу всех стационаров. Во всех поликлиниках начали работу колл-центры. Это все позволит уменьшить нагрузку. Разработан специальный сайт COVID-19, через который можно получить всю необходимую информацию в виде справок, консультации. Планируем его запустить в 29 июня.

Нельзя одним росчерком - безответственным отношением к правилам безопасности - перечеркнуть все предпринятые меры, тем самым увеличив и без того колоссальную нагрузку на медперсонал. Безответственное отношение некоторых людей к мерам безопасности не должно ставить врачей перед выбором - чью жизнь спасать? Берегите себя и своих близких! Только совместными усилиями мы пройдём и через этот нелёгкий период", - написал Алтай Кульгинов.

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