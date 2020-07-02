Минздрав: во всех лабораториях достаточно тест-систем

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге по вопросам лекарственного обеспечения и тестирования пациентов с коронавирусной инфекцией сообщила о достаточном обеспечении лабораторий тест-системами, передает Kazakhstan Today.

Она уточнила, что остаток рассчитан на более 360 тыс. исследований, из них в государственных лабораториях более 300 тыс., что соответствует 18-дневному запасу.

По словам вице-министра, если в конце марта по стране тестирование проводили 34 лаборатории различного уровня и выполнялось 12 тысяч тестов в сутки, а в апреле - 14 тыс., то в мае мощности лабораторий были дополнительно увеличены до 20 тыс. тестов в сутки. В июне, благодаря увеличению количества лабораторий до 56, среднюю пропускную мощность лабораторного тестирования удалось довести 28 000 тестов в сутки.

К тестированию населения привлечены 29 лабораторий противочумных станций и передвижных санитарно-эпидемиологических лабораторий, 13 частных медицинских лабораторий и до 14 лабораторий медицинских организаций.

Всего, по данным Минздрава, с марта по июнь было проведено 1 536 607 лабораторных исследований на COVID-19. Из них 1 495 542 отрицательных, 41 065 положительных. Только за последние сутки проведено 19,5 тыс. тестов, из них 1604 - положительных.

Бюрабекова отметила, что в марте потребность на тестирование резко возросла, что, в свою очередь, сильно увеличило нагрузку на лаборатории.





Бесперебойный, трехмесячный круглосуточный трудовой режим вызвал моральное выгорание сотрудников. Среди специалистов отмечался высокий процент заболеваемости, который повлек кадровый дефицит специалистов. К тому же имели место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий, что парализовало выполнение исследований, и моральный износ оборудования, которому требуется плановый и внеплановый ремонт", - сказала вице-министр.

На сегодняшний день скрининг тестирование проводится по трем группам: "по эпидемиологическим показаниям", "по эпидемиологическому надзору", "с профилактической целью". В последнюю группу входят 20 категорий, в числе которых больные и вирусоносители, больные ОРВИ, грипп и пневмонией, контактные лица, въезжающие, призывники, медицинские работники и прочие.

Тестированию методом ПЦР проводится также по трем группам: "по эпидемиологическим показаниям", "с профилактической целью", "с целью эпидемиологического надзора".

В первую группу входят лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19; больные с ОРВИ и пневмониями; лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 7-й день изоляции; больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу.

Отмечается, что с профилактической целью ПЦР могу сдавать: медицинские работники с респираторными симптомами и другими признаками, схожими с COVID-19; молодое пополнение, прибывшее в воинские части; граждане, въезжающие в Казахстан через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и по железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан; лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами.

С целью эпидемиологического надзора ПЦР сдают пациенты при плановой госпитализации в стационар, пациенты при экстренной госпитализации, беременные и новорожденные согласно клиническому протоколу, пациенты, находящиеся на гемодиализе, лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные), лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении и по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

Бюрабекова напомнила, что все потоки тестирующихся были разграничены на больных с КВИ, ОРВИ и пневмонией - в рамках ОСМС и ГОБМП, а также также для вероятных и потенциальных случаев, медработников - по эпидемиологическим показаниям.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, всего в РК зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев COVID-19 в целом. За сутки зарегистрировано 1604 случая. Выписаны с выздоровлением - 13 558 больных, за сутки - 550. При этом зарегистрировано 188 летальных случаев. На сегодняшний день продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре - 11 242, на амбулаторном наблюдении - 16 077. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 489 новых случаев с симптомами, прирост составил 2,2%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 86 (2,3%) и Нур-Султане - 56 (1,5%). Наибольший прирост отмечается в ВКО - 52 (6,6%) и Павлодарской области - 43 (5,8%). Бессимптомных случаев за прошедшие сутки - 1115, прирост - 6,0%.

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