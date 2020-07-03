В Восточно-Казахстанской области продлили карантин

Усть-Каменогорск. 2 июля. Kazakhstan Today - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения", передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач области принял решение сохранить ограничительные, в том числе карантинные мероприятия, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на всей территории Восточно-Казахстанской области до вынесения решения соответствующей Государственной комиссий по мерам противодействия распространению КВИ. Постановление вступило в силу со дня подписания и действует до его официальной отмены.

Как сообщает портал YK-news , в Усть-Каменогорске до 00.00 11 июля продолжают действовать карантинные и ограничительные меры (пропускная система, запрет работы объектов торговли, услуг, общественного транспорта в выходные и праздничные дни и так далее), ранее установленные постановлением санврача города. Предыдущее постановление санврача гласило, что на территории ВКО ограничительные и карантинные мероприятия сохраняются до 00.00 часов 1 июля.

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