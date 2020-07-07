Министр здравоохранения провел онлайн-обход

Атырау. 6 июля. Kazakhstan Today - Для выяснения текущей эпидемиологической обстановки в Атырауской области министр здравоохранения Алексей Цой провел обход Областной больницы №2 и Областной станции скорой медицинской помощи в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЗ РК, глава ведомства ознакомился с работой приемного отделения, отделения реанимации для тяжелых пациентов и инфекционного отделения.

В настоящее время в Областной больнице №2 развернуты 180 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Лечение получают 162 пациента, занятость коек составляет 90%. В больнице 100 мест обеспечены кислородными консолями, имеется 12 аппаратов ИВЛ.

По информации управления здравоохранения региона, планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного стационара на 90 коек, а также приобретение дополнительных 30 аппаратов ИВЛ и 100 аппаратов для оксигенации в рамках спонсорской помощи. Кроме того, будет приобретен аппарат компьютерной томографии.

Нужно находить кислородные концентраторы, где нет централизованной системы подачи кислорода. Если будут концентраты, которые не требуют кислородной подводки, необходимо приобрести такие аппараты. В первую очередь отдавайте в стационары, где их нет", - поручил министр.

Для решения нехватки мест и оптимизации работы скорой помощи было предложено объединение инфекционных и провизорных центров, где будет разделение пациентов с диагнозом КВИ и пневмония в разных лечебных блоках.

Министр во время обхода пожелал пациентам инфекционного стационара скорейшего выздоровления и не падать духом.

Во время посещения Областной станции скорой медицинской помощи Алексей Цой ознакомился с работой диспетчерской 103, приемом и передачей вызовов скорой помощи, сортировкой звонков в зависимости от тяжести состояния пациентов.

На базе Областной станции скорой медицинской помощи организован круглосуточный Call-центр по номерам 103, 109 и 112 для оказания консультативной помощи населению области. В Call-центр привлечены врачи городских поликлиник, которые предоставляют рекомендации пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, в среднем они обслуживают 240 обращений. Медицинскую помощь оказывают 42 бригады скорой помощи, в сутки обслуживают порядка 1 100-1 200 вызовов, нагрузка увеличилась вдвое.

После посещения объектов Алексей Цой обсудил ряд вопросов тревожной эпидемиологической ситуации в регионе с руководителем управления здравоохранения.

В частности, вопросы предотвращения локальных вспышек на месторождениях, составления маршрута незамедлительного лечения тяжелобольных пациентов, решения проблем дефицита медицинских кадров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства