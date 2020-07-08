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В Бурабае из-за коронавируса закрыли пляжи

07.07.2020, 12:14 11584
В Бурабае из-за коронавируса закрыли пляжи
Кокшетау. 7 июля. Kazakhstan Today - В Бурабае из-за коронавируса закрыли пляжи, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с введением строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Акмолинской области, доступ к пляжам на территории национального парка "Бурабай" запрещен", - сообщается на странице нацпарка в Facebook.

 
В сообщении отмечается, что данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
 

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