Вице-министр здравоохранения рассказала, почему аким Алматинской области проходит лечение в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, почему аким Алматинской области Амандык Баталов проходит лечение в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Да, пациент был переведен с ухудшением состояния в Национальный научный кардиохирургический центр. Данный центр переориентирован на время эпидемии на Республиканский центр интенсивной терапии экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот метод используется, когда не помогает уже искусственная вентиляция легких, а также центр принимает тех больных, у которых развилась тяжелая дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Так называемые коморбидные пациенты", - сказала она на брифинге в СЦК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства