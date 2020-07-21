В Темиртау заработала ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19

Караганда. 20 июля. Kazakhstan Today - ПЦР-лаборатория мощностью 1500 тестов в сутки открылась в Темиртау. Она будет работать по программе государственно-частного партнёрства, передает Kazakhstan Today.

Лаборатория находится в здании инфекционной больницы Темиртау. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием производства России, Германии, США и Китая. Сюда будут направлять тесты, взятые в стационарах и поликлиниках города", - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что открыть лабораторию удалось благодаря совместному финансированию со стороны КДЛ "Олимп" и АО "АрселорМиттал Темиртау". Акимат Темиртау и управление здравоохранения Карагандинской области поддержали проект и предоставили под него помещение.

К слову, компания "АрселорМиттал Темиртау" выделила 80 миллионов тенге в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Открытие ПЦР-лабораторий чрезвычайно важно в этот непростой период. В соответствии с поручением главы государства мы стараемся охватить как можно большее количество наших граждан тестированием. К сентябрю в нашей области будет сформирована сеть лабораторий, охватывающая все крупные населённые пункты", - говорит руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Это уже четвёртая ПЦР-лаборатория, открытая в регионе с марта нынешнего года. Следующую планируют запустить в сентябре в Балхаше.

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