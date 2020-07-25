Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - На выезде из Нур-Султана полицейские выставили посты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, в рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и усилением карантинных мер туристские зоны будут закрыты. При выезде из города Нур-Султана выставлены посты, где сотрудники столичной полиции проводят с гражданами разъяснительную беседу о том, что ограничено движение автотранспорта в зоны отдыха, а также предупреждают о необходимости соблюдения масочного режима и правил социального дистанцирования.

Ограничительные меры будут находиться все время на особом контроле. Для борьбы с коронавирусом жителям и гостям столицы необходимо с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха, где проводится купальный сезон, не посещать места массового скопления людей", - говорит начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Госман Жакин.

За прошедшие два дня в Нур-Султане мобильными группами, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов выявлено 50 нарушений карантина, из них 29 за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 21 нарушение субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещённое время.

Материалы о нарушениях переданы в местный исполнительный орган здравоохранения - департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В настоящее время функционирует 16 мониторинговых мобильных групп. Полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения.

Материалы в отношении нарушителей направляются в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султану.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах и соблюдению санитарных норм, а также рекомендует гражданам не выезжать за пределы города с целью недопущения распространения коронавируса.

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